ایجاد تالاب مینیاتوری در رامسر

محمدرضا کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های متنوع برای صیانت از تالاب‌ها گفت: ثبت شهر رامسر به عنوان شهر تالابی و ایجاد تالاب مینیاتوری در اراضی همجوار مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر می‌تواند الگوی جدیدی برای حفاظت و آموزش عمومی در کشور باشد.

وی اظهار داشت: در نشست اخیر موضوعات مهمی از جمله صدور اسناد مالکیت مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر، ثبت شهر رامسر به عنوان شهر تالابی و احداث تالاب مینیاتوری در اراضی همجوار این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تجهیز آزمایشگاه‌های محیط زیست دریایی در شهرستان‌های تنکابن، چالوس و بهشهر و همچنین راه‌اندازی مراکز امداد و نجات فوک خزری در تنکابن، بابلسر و بهشهر (میانکاله) از دیگر برنامه‌های شاخص استان است که با هدف ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی پیگیری می‌شود.

کنعانی ادامه داد: ثبت دریاچه ولشت در کنوانسیون رامسر، اصلاح مرز تالاب بین‌المللی فریدونکنار، مقابله با گونه مهاجم سنبل آبی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه برای حذف کامل آن نیز در دستور کار قرار دارد.

وی به برنامه‌های ویژه میانکاله اشاره کرد و گفت: اجرای مدیریت زیست‌بومی، پایش کمی و کیفی خلیج گرگان و تالاب میانکاله، انجام مطالعات انتقال آب مورد نیاز از تصفیه‌خانه ساری و نیروگاه نکا و احداث مرکز بازدیدکنندگان تالاب بین‌المللی میانکاله از جمله اقدامات مهمی است که دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر اهمیت راهبردی تالاب‌ها در تنظیم چرخه‌های طبیعی و حمایت از معیشت جوامع محلی خاطرنشان کرد: پیگیری منسجم مصوبات و تصمیمات بازدیدهای میدانی می‌تواند به تحقق اقدامات عملی و اثربخش در حفاظت از این زیست‌بوم‌های ارزشمند منجر شود.