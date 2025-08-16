آثار فردی و اجتماعی صدقه از نگاه امیرالمومنین (ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با پرداختن به تبیین حکمت هفتم نهج‌البلاغه، اظهار کرد: امیرالمومنین (ع) در این کلام نورانی فرمودند: «وَ الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، وَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِی عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ فِی آجَالِهِمْ» یعنی صدقه دارویی شفابخش است و اعمال بندگان در این جهان، مقابل چشم آنها در آن جهان خواهد بود.

معاون تهذیب مدرسه علمیه امامیه شهرکرد با ذکر اینکه صدقه یک پرداخت مالی به قصد قربت الی الله محسوب می‌شود، ادامه داد: بنابراین هر بخششی صدقه نیست بلکه باید با صداقت و اخلاص باشد تا باعث نزدیکی به خدا شود.

جمشیدی با تصریح اینکه تعبیر «داروی ثمربخش» در این کلام امام (ع) دو جنبه فردی و عمومی دارد، بیان کرد: جنبه عمومی این است که اگر مردم در صدقه دادن خاصه صدقات واجب جدیت داشته باشند بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد و حقیقتاً یک داروی ثمربخش است.

صدقات داروی ثمربخش است

این مدرس حوزه علمیه استان افزود: خدا در تعیین صدقات واجب و مستحب همه جوانب را محاسبه کرده است و اگر مردم به این نکات پایبند باشند و صدقات واجب همچون خمس و زکات را پرداخت کنند، جامعه اسلامی کمتر درگیر معضلات اقتصادی و اجتماعی و … خواهد شد.

جمشیدی با تأکید بر اینکه صدقه در ساحت فردی نیز برکات ویژه دارد، گفت: در روایات تأکید شده که بیماران خود را با صدقه دادن درمان کنید و امیرالمومنین (ع) در حکمت ۲۵۷ خطاب به کمیل تأکید دارند که به خانواده‌ات بگو روزها در پی کسب مکارم و شب‌ها به دنبال رفع حوائج خفتگان باشند.

وی ادامه داد: نیازمندان و محرومانی که هیچ دسترسی و امیدی به جایی ندارند، فردایی را برای خود ترسیم نکردند و لذا امام (ع) توصیه دارند به اینان رسیدگی کنید چرا که اگر دلی را شاد کنید، خداوند لطف خود را شامل حالتان خواهد کرد و از مصیبت‌ها و بلاها در امان می‌دارد.

تجسم اعمال انسان‌ها در آخرت

جمشیدی با اشاره به تعبیر مجسم شدن اعمال انسان‌ها در آخرت در حکمت هفتم، اظهار کرد: امیرالمومنین (ع) در نامه ۳۱ نهج‌البلاغه به زیبایی به تجسم سنت حسنه صدقه در حیات اخروی می‌پردازند و قائلند انسانی که از این دنیا می‌رود طبیعتاً نمی‌تواند اموالش را با خود به جهان باقی ببرد بلکه باید در صرافی فقرا و نیازمندان با انفاق و صدقه تبدیل به اعمال حسنه کند.

وی بیان کرد: هر فردی برای رفتن به کشوری دیگر باید ارز آن کشور را با خود داشته باشد تا بتواند خریدی انجام دهد. انسان نیز برای آنکه بتواند از اموالش برای سعادت در جهان آخرت استفاده کند باید آن را تبدیل به حسنات کند یعنی انسان با کمک و دستگیری از فقرا و نیازمندان، اموالش را از نقد دنیا به حسنه آخرت تبدیل می‌کند و در آنجا تحویل می‌گیرد.

جمشیدی تصریح کرد: حضرت توصیه دارند که وجود فقرا و مستمندان را غنیمت بشماریم و تا جایی که می‌توانیم بیشتر انفاق کنیم.

وی با اشاره به اینکه کمک‌های انسان در حق دیگران یکی از مهم‌ترین مصادیق تجسم اعمال در آخرت است، افزود: انسانی که کمک خیری به دیگران در دنیا دارد در روز قیامت این کمک‌ها در مقابل او ظاهر می‌شوند و دل او را شاد خواهند کرد.

معاون تهذیب مدرسه علمیه امامیه شهرکرد تأکید کرد: هر انسانی با اعمالش زندگی می‌کند یعنی اعمالش او را پیوسته در عالم قبر و در آخرت همراهی خواهند کرد یعنی با این اعمال مونس و همدم بوده و محشور خواهد شد.