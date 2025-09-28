  1. استانها
  2. بوشهر
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

موتورسیکلت های قاچاق در بوشهر توقیف شدند

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر از توقیف ۲ دستگاه موتورسیکلت قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته ماموران یگان امداد این فرماندهی در راستای برقراری نظم و امنیت حین گشت زنی در سطح شهر، ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین را مشاهده با استفاده از شگرد خاص پلیسی آنها را متوقف می کنند.

وی افزود: مأموران در بررسی بیشتر متوجه می شوند موتورسیکلت های مذکور از نوع هوندا ۱۳۰۰ سی سی و هوندا ۴۰۰ سی سی فاقد مدارک مثبته گمرکی و قاچاق هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت های توقیفی را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این خصوص موتورسیکلت ها توقیف و ۲ نفر دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شدند.

