  1. استانها
  2. اصفهان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

کامیون با ۲۰ هزار قرص متادون در شهرضا توقیف شد

کامیون با ۲۰ هزار قرص متادون در شهرضا توقیف شد

اصفهان_ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف ۵۳۸ بطری شربت و۲۰ هزار و ۶۸۰ عدد قرص متادون در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیون خبرداد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید" امامی" شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی تخصصی ازاین خودروپرداخته که در نتیجه تعداد ۵۳۸ بطری شربت و۲۰ هزار و ۶۸۰ عدد قرص متادون را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: در این رابطه ۲متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6604888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها