به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نابینایان که به منظور حضور در جام ملت ها عازم کوچی هند شده است، امروز یکشنبه (۶ مهر) چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت ها را برابر کره جنوبی برگزار کرد و طی آن موفق به کسب برتری ۳ بر صفر شد. بهزاد زادعلی اصغر، احمدرضا شاه حسینی و صادق رحیمی گل های تیم ایران را به ثمر رساندند.

ملی پوشان فوتبال نابینایان پیش از این دیدار، مقابل لهستان (دیدار نخست) ۴ بر صفر پیروز شده بودند و در رقابت با هند (دیدار سوم) ۳ بر صفر صاحب برتری شده بودند. دیدار برابر انگلستان (دیدار دوم) هم با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود.

روز دوشنبه پنجمین و آخرین دیدار مقدماتی خود را برابر ایتالیا برگزار می کنند.

رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها تا ۹ مهر در کوچی ادامه خواهد داشت.