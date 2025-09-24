به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی ورزش های نابینایان و کم بینایان برای نخستین بار اقدام به برگزاری رویدادی با عنوان «جام ملت ها» در فوتبال نابینایان کرده است. این فدراسیون با لحاظ کردن رنکینگ جهانی، از تیم های کشورهای مختلف از جمله ایران برای حضور در این رقابت ها دعوت کرده است.

رقابت های فوتبال نابینایان از روز پنجشنبه (۳ مهر) با برگزاری دیدارهای روز نخست در کوچی هند آغاز می شود این در حالی است که آلمان و قزاقستان از حضور در آن انصراف داده اند.

قرار بود این دو تیم در این دوره مسابقات شرکت داشته باشند اما از حضور در محل برگزاری آن امتناع کرده اند. در غیاب این دو تیم، ایتالیا، انگلیس، کره جنوبی و لهستان همراه با تیم های ایران و میزبان (هند) ۶ تیمی هستند که برگزارکننده نخستین دوره رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها خواهند بود.

با توجه به غیبت آلمان و قزاقستان، رقابت این تیم ها به صورت دوره ای برگزار می شود.