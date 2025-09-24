به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نابینایان یکی از مدال آوران کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی هانگژو بود. این تیم در آن بازی ها به مرحله فینال رسید اما در این مرحله برابر چین شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

حضور در جام ملت ها بعد از ۲ سال رکود

بعد از بازی های پاراآسیایی هانگژو (۲۷ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۲) فوتبال نابینایان ایران هیچ فعالیتی نداشت تا بهمن سال گذشته (۱۴۰۳) که رقابت های کشوری در رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد. با این شرایط تیم ملی از ابتدای سال جاری وارد اردوی آماده سازی شد تا بتواند در بازی های پاراآسیایی ناگویا هم مدال آور شود.

در این میان، تیم ملی فوتبال نابینایان دعوتنامه حضور در رقابت های جایزه بزرگ را دریافت کرد. این مسابقات اردیبهشت گذشته با حضور ۸ تیم اول رنکینگ جهانی در اوزاکا برگزار شد اما تیم ملی ایران به خاطر فرصت کم برای انجام اقدامات لازم جهت اعزام، از حضور در آن انصراف داد.

بعد از آن، تیم ملی ایران از طرف فدراسیون جهانی ورزش های نابینایان و کم بینایان به حضور در جام ملت ها دعوت شد. رویدادی که فدراسیون جهانی برای اولین بار اقدام به برگزاری آن کرده است و بر اساس رنکینگ جهانی، از تیم ایران هم به حضور در آن دعوت کرد.

بدین ترتیب، تیم ملی فوتبال نابینایان که با بحران عدم اعزام تا پیش از بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مواجه بود، آماده جام ملت ها شد تا پس از گذشت دو سال از نایب قهرمانی در هانگژو در یک رویداد بین المللی شرکت داشته باشد و محک بخورد.

دیدار با آسیایی ها و اروپایی ها در جام ملت ها

نخستین دوره رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها از روز پنجشنبه به صورت رسمی در کوچی هند آغاز می شود. در غیاب آلمان و قزاقستان که از حضور در مسابقات انصراف داده اند، ایتالیا، انگلیس، کره جنوبی و لهستان همراه با ایران و هند (میزبان) برگزارکننده این رقابت ها هستند. این تیم ها به صورت دوره ای با یکدیگر دیدار می کنند و سپس رقابت های خود را در قالب دیدارهای فینال، رده بندی و تعیین جایگاه پنجم و ششم دنبال می کنند.

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در مرحله گروهی جام ملت ها به این شرح است:

پنجشنبه ۳ مهر

* ایران - لهستان

جمعه ۴ مهر

* ایران - انگلستان

شنبه ۵ مهر

* ایران - هند

یکشنبه ۶ مهر

* ایران - کره جنوبی

دوشنبه ۷ مهر

* ایران - ایتالیا

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان نسبت به فینالیست شدن تیمش در جام ملت ها امیدوار است

جواد فلفلی: امیدوارم فینالیست شویم

هدایت تیم ملی فوتبال نابینایان و کم بینایان در جام ملت ها همچون بازی های پاراآسیایی هانگژو بر عهده جواد فلفلی است. این مربی امیدوار است که تیمش یکی از دو فینالیست در این رقابت ها باشد.

جواد فلفلی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از شرایط کلی تیم ملی فوتبال نابینایان برای ورود به جام ملت ها گفت: بازیکنان از نظر روحی و روانی در شرایط خوبی هستند. از نظر آمادگی بدنی هم در وضعیت ۸۰ درصدی هستند و این برای آغاز مسابقات خوب است.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی فوتبال نابینایان و کم بینایان روز گذشته (سه شنبه اول مهر) در محل برگزاری جام ملت ها در کوچی مستقر شد، گفت: یک جلسه تمرین داشته ایم و در نشست فنی مسابقات هم شرکت کرده ایم. کلاس بندی موردنیاز بازیکنان هم انجام شده است. امروز هم یک جلسه تمرین خواهیم داشت و روز پنجشنبه نخستین دیدار مان را برگزار می کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان با ابراز رضایت از حضور این تیم در جام ملت ها گفت: حضور متوالی در مسابقات برای مان لازم و ضروری است. طی دو سال گذشته نتوانستیم در مسابقاتی شرکت کنیم و حالا اینجا هستیم. برای ما که بازی های پاراآسیایی را در پیش داریم، این خوب است. کمک می کنم به آمادگی بهتری دست یابیم.

وی اشاره ای به غیبت آلمان و قزاقستان داشت و گفت: آلمان از بهترین های دنیا در فوتبال نابینایان است. قطعا اگر تیم ملی این کشور حضور داشت، کیفیت مسابقات بهتر می شد. با این حال امیدوارم همه تیم ها با بهترین آمادگی و کیفیت در مسابقات شرکت کرده باشند تا دستاورد خوبی از آن نصیب مان شود.

فلفلی با یادآوری اینکه ۹ مهر روز پایانی جام ملت ها است، تصریح کرد: امیدوارم تیم ملی ایران یکی از تیم های فینالیست این مسابقات باشد. همین موضوع می تواند روی انگیزه بازیکنان برای ادامه کار و آماده سازی مصمم تر جهت حضور در بازی های پاراآسیایی تاثیر زیادی داشته باشد.