جواد فلفلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تیم فوتبال نابینایان و شرایط اردویی این تیم برای حضور در «جام ملت ها» توضیح داد و گفت: با ۱۰ بازیکن نابینا و ۳ گل در حال طی کردن ششمین مرحله اردوی آماده سازی هستیم. بعد از این اردو و تا قبل از اعزام به محل برگزاری مسابقات در هند، ۲ اردوی دیگر هم خواهیم داشت.

وی در مورد ترکیب تیم اعزامی به این رقابت ها خاطرنشان کرد: ۸ بازیکن نابینا و ۲ گلر در ترکیب تیم اعزامی قرار می گیرند. با توجه به اردوی های قبل و ارزیابی وضعیت بازیکنان و حذف برخی از آنها، تقریبا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد به ترکیب رسیده ایم. با این حال ارزیابی های مان ادامه دارد و فعلا ترکیب نهایی را مشخص نمی کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان با یادآوری اینکه این تیم بعد از بازی های پاراآسیایی هانگژو در هیچ رویداد دیگری شرکت نداشت، در مورد هدف گذاری صورت گرفته برای حضور در جام ملت ها گفت: اولین بار است که این رقابت ها برگزار می شود، قطعا دوست داریم که در جام ملت ها قهرمان شویم اما واقعا نمی دانم چه اتفاقی می افتد به خصوص که برای اولین بار این رقابت ها برگزار می شود و نمی دانیم تیم ها با چه شرایطی در آن شرکت می کنند.

وی تاکید کرد: البته در عین حال ارزیابی بازیکنان و وضعیت کلی تیم برای شناسایی بیشتر و دقیق تر نقاط ضعف هم برای مان اهمیت زیادی دارد. بعد از این رویداد باید برای بازی های پاراآسیایی ناگویا آماده شویم و مهم است که با شناختی دقیق تر، تمرینات را دنبال کنیم.

فلفلی با اشاره به اینکه تیم فوتبال نابینایان در بازی های پاراآسیایی هانگژو به عنوان نایب قهرمانی دست یافت، خاطرنشان کرد: در فینال آن دوره بازی ها و در وقت قانونی دیدار برابر چین به تساوی بدون گل دست یافتیم و در ضربات پنالتی شکست خوردیم در حالیکه در مرحله گروهی همین تیم چین را شکست داده بودیم. البته به عنوان مربی از عملکرد کلی تیم در هانگژو رضایت داشتم اما به هر حال به دنبال بهبود وضعیت برای ناگویا هستیم.

وی در مورد حریفان تیم ملی فوتبال نابینایان در جام ملت ها تصریح کرد: آلمان، ایتالیا، انگلستان، لهستان، شیلی، کره جنوبی و هند در این رقابت ها شرکت دارند. هنوز گروه بندی مسابقات انجام نشده است اما طبق برنامه اعلام شده، دیدارهای گروهی در ۲ گروه ۴ تیمی برگزار می شود و در پایان مرحله گروهی، تیم های اول و دوم هر گروه راهی مرحله نیمه نهایی می شوند.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان ابراز امیدواری کرد که جام ملت ها در سطح کیفی بالایی برگزار شود تا از آن بتوان به عنوان رویدادی برای کسب تجربه های جدید استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۱ شهریور تا ۱۰ مهر زمان رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها است که به میزبانی شهر کوچی در هند برگزار خواهد شد.