به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین و آخرین دیدار تیم ملی فوتبال نابینایان در رقابت های جام ملت ها، امروز (دوشنبه ۷ مهر) برابر ایتالیا برگزار شد.

در این دیدار، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران برابر حریف به برتری یک بر صفر دست یافت. مرتضی کریمی تک گل ایران را در این بازی به ثمر رساند. پیش از این نیز تیم ملی ایران در رقابت با حریفانش صاحب ۳ برد و یک تساوی شده بود.

عملکرد تیم ملی فوتبال نابینایان در مرحله مقدماتی جام ملت ها به این شرح است:

* ایران ۴ - لهستان صفر

* ایران صفر- انگلستان صفر

* ایران ۳ - هند صفر

* ایران ۳ - کره جنوبی صفر

* ایران یک - ایتالیا صفر

با برتری برابر ایتالیا، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به عنوان یکی از دو تیم برتر مرحله مقدماتی راهی دیدار نهایی شد. ایران در حال حاضر و پیش از پایان کامل دیدارهای مرحله مقدماتی، بالاتر از انگلستان و صدر جدول رده بندی قرار دارد.

شیوه برگزاری جام ملت ها به این صورت است که در پایان مرحله مقدماتی، تیم های اول و دوم جدول رده بندی برگزارکننده فینال خواهند بود. تیم های سوم و چهارم برای در دیدار رده بندی به مصاف هم می روند و تیم های پنجم و ششم هم برگزارکننده دیدار تعیین جایگاه پنجم و ششم خواهند بود.

دیدارهای روز پایانی جام ملت ها روز چهارشنبه (۹ مهر) در محل برگزاری این رقابت ها در کوچی هند برگزار می شود. انگلستان حریف احتمالی تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در این دیدار خواهد بود.