برتری تیم ملی فوتبال نابینایان مقابل هند در جام ملت ها

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و هند در سومین روز رقابت های جام ملت ها، شامگاه شنبه (۵ مهر) در محل برگزاری این مسابقات در کوچی هند برگزار شد که طی آن ملی پوشان ایران به برتری ٣ بر صفر دست یافتند.

این نتیجه در حالی به دست آمد که تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان برابر انگلستان به تساوی دست یافته بود و در نخستین دیدار هم موفق به شکست ۴ بر صفر لهستان شده بود.

کره جنوبی چهارمین حریف ملی پوشان نابینای فوتبال ایران است. این دیدار روز یکشنبه (۶ مهر) برگزار می شود. آنها روز دوشنبه پنجمین و آخرین دیدار مقدماتی خود را برابر ایتالیا برگزار می کنند.

رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها تا ۹ مهر در کوچی ادامه خواهد داشت.