به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال نابینایان جام ملت ها از روز پنجشنبه (۳ مهر) با حضور ۶ تیم در کوچی هند آغاز می شود.

علاوه بر تیم ملی کشور میزبان و ایران که از سوی فدراسیون جهانی ورزش های نابینایان و کم بینایان به حضور در این رقابت ها دعوت شده است، ایتالیا، انگلیس، کره جنوبی و لهستان دیگر تیم های حاضر در این رقابت ها هستند.

آلمان و قزاقستان دو تیم شرکت کننده در مسابقات بودند که از حضور در آن انصراف داده اند. بر این اساس، ۶ تیم حاضر در محل برگزاری رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها، به صورت دوره ای با یکدیگر دیدار می کنند و در پایان، رقابت خود را در قالب فینال، رده بندی و بازی پنجم و ششمی دنبال خواهند کرد.

جام ملت ها از روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای روز نخست آغاز می شود و بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران نخستین دیدار خود را برابر لهستان برگزار می کند.

برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در جام ملت ها به این شرح است:

پنجشنبه ۳ مهر

* ایران - لهستان

جمعه ۴ مهر

* ایران - انگلستان

شنبه ۵ مهر

* ایران - هند

یکشنبه ۶ مهر

* ایران - کره جنوبی

دوشنبه ۷ مهر

* ایران - ایتالیا

تیم های شرکت کننده در رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها یک روز پس از اتمام دیدارهای مرحله دوره ای (سه شنبه ۸ مهر) استراحت دارند و در روز چهارشنبه (۹ مهر) دیدارهای روز پایانی را برگزار می کنند.

در این روز از مسابقات و بر اساس جدول رده بندی در پایان دیدارهای دوره ای، تیم های اول و دو برگزارکننده فینال خواهند بود. تیم های سوم و چهارم در قالب دیدار رده بندی به مصاف هم می روند و تیم های پنجم و ششم هم برای تعیین جایگاه های پنجم و ششم رو در روی هم قرار می گیرند.

طبق اعلام برگزارکنندگان جام ملت ها، در روز پایانی این مسابقات ابتدا دیدار رده بندی برگزار می شود، سپس دیدار تعیین جایگاه پنجم و ششم برگزار خواهد شد و فینالیست ها هم برگزارکننده آخرین دیدار این روز خواهند بود.