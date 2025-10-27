فوتبال نابینایان ایران در مسیر بازگشت به پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نابینایان که یک ماه پیش از حضور در رقابت های جام ملت ها به میزبانی هند به عنوان نایب قهرمانی دست یافت، به زودی وارد مرحله جدیدی از برنامه های آماده سازی می شود چراکه سال آینده باید در بازی های پاراآسیایی ناگویا شرکت کند و مهمتر اینکه بعد از این بازی ها باید آماده حضور در رقابت های انتخابی پارالمپیک شود تا بتواند تک سهمیه قاره آسیا را از آن خود کند.

جواد فلفلی سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط این تیم و برنامه های پیشنهادی برای آماده سازی آن توضیح داد و گفت: بعد از بازگشت از جام ملت ها تا به امروز هیچ اردو و تمرینی نداشتیم اما قرار است از چهارشنبه (۷ آبان) مرحله جدید برنامه های آماده سازی خود را آغاز کنیم و به صورت متناوب پیگیر آنها باشیم. این برنامه ها در راستای حضور در بازی های پاراآسیایی و انتخابی پارالمپیک اجرا می شوند.

وی در مورد ترکیب اردونشینان خاطرنشان کرد: ۱۴ ورزشکار نابینا به اردو دعوت شده اند، از ترکیب تیم اعزامی به جام ملت ها ۶ نفر در اردو هستند، ۲ بازیکن از آن ترکیب مصدوم هستند و به همین دلیل اصلا دعوت شان نکردیم، از میان ۸ بازیکن دیگر دعوت شده، ۶ نفر کاملا جوان هستند. در واقع با هدف بازی های پارالمپیک اقدام به جوانگرایی در تیم کرده ایم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان در مورد چگونگی پیگیری اردوهای آماده سازی تیمش و برنامه های پیشنهادی برای آمادگی بهتر بازیکنان گفت: از زمانیکه از جام ملت ها بازگشتیم تا به امروز نتوانستم با رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان (محمدرضا مظلومی) نشستی داشته باشم تا در این مورد به جمع بندی برسیم. رئیس فدراسیون طی این مدت ابتدا با تیم ملی گلبال به پاکستان رفت سپس برای حضور در یک نشست عازم ترکیه شد. بنابراین هنوز نشستی با او نداشته ام در حالیکه برنامه های پیشنهادی ام نهایی شده است.

فلفلی یادآور شد: البته طبق برنامه ای که پیش از اعزام به هند نهایی کرده ایم، چگونگی پیگیری اردوهای‌مان تا اسفند مشخص است. ماهی یک مرحله اردو خواهیم داشت. آذرماه مرحله برگشت مسابقات باشگاهی را برگزار می کنیم (مرحله رفت اردیبهشت برگزار شد) و بهمن ماه هم مسابقات کشوری بزرگسالان و جوانان را خواهیم داشت. در این فاصله سفر به عراق و برگزاری اردوی مشترک در این کشور هم در برنامه است. اسفندماه را هم با یک مرحله اردو دنبال می کنیم. یعنی تا پایان سال ۵ اردو و ۲ دوره مسابقه خواهیم داشت.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی فوتبال نابینایان در بازی های پاراآسیایی هانگژو به عنوان نایب قهرمانی دست یافت، تصریح کرد: برای بازی های پاراآسیایی ناگویا به دنبال فینالیست شدن دوباره هستیم اما می خواهیم اینبار فینال را با قهرمانی تمام کنیم. این هدفی است که برای این بازی ها دنبال می کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان در مورد رقابت های انتخابی برای کسب سهمیه پارالمپیک لس آنجلس نیز گفت: به فاصله یک ماه تا ۴۰ روز بعد از بازی های پاراآسیایی ناگویا، این مسابقات برگزار می شود. ژاپن یا تایلند میزبان احتمالی این رقابت ها هستند. تنها فرصت ما برای پارالمپیکی شدن، حضور در این رقابت ها و کسب تک سهمیه توزیعی در آن است.

وی با بیان اینکه رقابت های فوتبال نابینایان در بازی های پارالمپیک با حضور ۸ تیم برگزار می شود، گفت: یک نماینده از هر قاره درکنار میزبان و برترین تیم جهان که سهمیه قاره ای نگرفته است، ترکیب شرکت کنندگان در پارالمپیک را تشکیل می دهند. در رقابت های انتخابی سال آینده هم فقط یک تیم صاحب سهمیه می شود.

فلفلی با یادآوری اینکه آخرین حضور فوتبال نابینایان ایران در پارالمپیک مربوط به بازی های ۲۰۱۶ ریو می شود، ادامه داد: در آن بازی ها نایب قهرمان شدیم. برای بازی های ۲۰۲۰ توکیو کسب سهمیه کردیم اما اعزام نشدیم و برای بازی های ۲۰۲۴ پاریس هم اصلا سهمیه نگرفتیم. حالا اما مصمم هستیم به ۲ دوره غیبت در این بازی ها پایان دهیم اما کار سختی هم خواهیم داشت چون در رقابت با تیم های بزرگ مانند ژاپن، چین، کره جنوبی و ... باید تک سهمیه قاره آسیا را به دست بیاوریم.