  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۱

انگلستان حریف تیم ملی فوتبال نابینایان در فینال جام ملت ها شد

انگلستان حریف تیم ملی فوتبال نابینایان در فینال جام ملت ها شد

تیم ملی فوتبال نابینایان دیدار نهایی خود در رقابت های جام ملت ها را برای کسب عنوان قهرمانی برابر انگلستان برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای روزهای روز پنجم و پایانی مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها، امروز (دوشنبه ٧ مهر) در کوچی هند برگزار شد.

در پایان این روز از مسابقات که با برتری ایران برابر ایتالیا همراه بود، جدول رده بندی تیم های شرکت کننده نهایی شد.

بر این اساس، تیم ملی فوتبال نابینایان انگلستان صدرنشین شد و تیم ملی ایران در رده دوم ایستاد. جدول رده بندی به این شرح است:

١- انگلستان (١٣ امتیاز - تفاضل گل ١١ + - ١٢ گل زده)

٢- ایران (١٣ امتیاز - تفاضل گل ١١+ - ١١ گل زده)

٣- ایتالیا (٩ امتیاز)

٤- هند (٦ امتیاز)

٥- کره جنوبی (٣ امتیاز)

٦- لهستان (بدون امتیاز)

بدین ترتیب روز چهارشنبه (٩مهر) و در روز پایانی جام ملت ها، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف انگلستان می رود، ایتالیا و هند دیدار رده بندی را برگزار می کنند و دو تیم کره جنوبی و لهستان هم برای تعیین جایگاه پنجم به مصاف هم می روند.

کد خبر 6606285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها