انگلستان حریف تیم ملی فوتبال نابینایان در فینال جام ملت ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای روزهای روز پنجم و پایانی مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال نابینایان جام ملت ها، امروز (دوشنبه ٧ مهر) در کوچی هند برگزار شد.

در پایان این روز از مسابقات که با برتری ایران برابر ایتالیا همراه بود، جدول رده بندی تیم های شرکت کننده نهایی شد.

بر این اساس، تیم ملی فوتبال نابینایان انگلستان صدرنشین شد و تیم ملی ایران در رده دوم ایستاد. جدول رده بندی به این شرح است:

١- انگلستان (١٣ امتیاز - تفاضل گل ١١ + - ١٢ گل زده)

٢- ایران (١٣ امتیاز - تفاضل گل ١١+ - ١١ گل زده)

٣- ایتالیا (٩ امتیاز)

٤- هند (٦ امتیاز)

٥- کره جنوبی (٣ امتیاز)

٦- لهستان (بدون امتیاز)

بدین ترتیب روز چهارشنبه (٩مهر) و در روز پایانی جام ملت ها، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف انگلستان می رود، ایتالیا و هند دیدار رده بندی را برگزار می کنند و دو تیم کره جنوبی و لهستان هم برای تعیین جایگاه پنجم به مصاف هم می روند.