به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری عصر یکشنبه در دیدار با خانواده‌های معظم شهیدان یگانه و سیراب ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر نقش بی‌بدیل ایثارگران و خانواده‌های آنان در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه سیراف با اشاره به جایگاه رفیع شهیدان در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شهیدان با جانفشانی خود امنیت و عزت امروز ملت ایران را رقم زدند و خانواده‌های معزز آنان پرچمداران واقعی فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری در جامعه هستند.

وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی است تا بار دیگر یاد و خاطره شهیدان را گرامی بداریم و از صبر و استقامت خانواده‌های آنان قدردانی کنیم؛ چرا که استمرار راه انقلاب در گرو الگوگیری از مکتب شهداست.

در پایان این دیدار از خانواده‌های شهیدان یگانه و سیراب با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.