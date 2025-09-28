به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق عاشوری عصر یکشنبه در دیدار با خانوادههای معظم شهیدان یگانه و سیراب ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر نقش بیبدیل ایثارگران و خانوادههای آنان در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
امام جمعه سیراف با اشاره به جایگاه رفیع شهیدان در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شهیدان با جانفشانی خود امنیت و عزت امروز ملت ایران را رقم زدند و خانوادههای معزز آنان پرچمداران واقعی فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری در جامعه هستند.
وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی است تا بار دیگر یاد و خاطره شهیدان را گرامی بداریم و از صبر و استقامت خانوادههای آنان قدردانی کنیم؛ چرا که استمرار راه انقلاب در گرو الگوگیری از مکتب شهداست.
در پایان این دیدار از خانوادههای شهیدان یگانه و سیراب با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.
نظر شما