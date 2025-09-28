لعلی: ۱۰ هزار مأموریت امدادی در بابل انجام شد

ابوالقاسم لعلی در گفتگو با خبردر گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از ۱۰ هزار مأموریت امدادی در سه‌ماهه دوم سال جاری خبر داد و گفت: مأموریت‌های اورژانس نسبت به مدت مشابه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی اظهار کرد: در این بازه زمانی، مجموعاً ۱۰ هزار و ۱۳۵ مأموریت توسط پایگاه‌های شهری، جاده‌ای و بین‌مرکزی اورژانس ۱۱۵ بابل انجام شده است.

وی توضیح داد: از این تعداد، سه هزار و ۸۶۸ مأموریت در مناطق شهری، شش هزار و ۲۳۳ مأموریت در محورهای جاده‌ای و ۳۴ مأموریت بین مراکز درمانی به ثبت رسیده است.

رئیس اورژانس بابل با اشاره به آمار انتقال بیماران گفت: در مجموع چهار هزار و ۷۵۶ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که از این میان، سه هزار و ۲۰ مأموریت مربوط به انتقال‌های جاده‌ای و یک‌هزار و ۷۳۶ مأموریت مربوط به مناطق شهری بوده است.

وی همچنین به زمان رسیدن آمبولانس‌ها به محل حادثه اشاره کرد و افزود: میانگین زمان رسیدن اورژانس در مناطق شهری ۱۱ دقیقه و در جاده‌ها ۱۵ دقیقه بوده است.

لعلی از تصادفات به عنوان بیشترین علت مأموریت‌ها نام برد و گفت: طی این مدت، دو هزار و ۱۰۵ مأموریت مرتبط با حوادث ترافیکی ثبت شده که بالاترین سهم را در میان مأموریت‌ها داشته‌اند. پس از آن، مأموریت‌های مربوط به مشکلات قلبی، تنفسی و مسمومیت در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی در پایان با اشاره به میزان تماس‌های مردمی افزود: در سه‌ماهه دوم سال جاری، تلفن اورژانس ۱۱۵ بابل بیش از ۳۲ هزار بار به صدا درآمده که نشان‌دهنده‌ی حجم بالای نیاز مردم به خدمات اورژانسی در سطح شهرستان است.

