اورژانس بابل ۲۹ هزار ماموریت انجام داد؛ حوادث ترافیکی در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم لعلی عصر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد ۹ ماهه سازمان اورژانس بابل اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۹ هزار و ۷۸۲ مأموریت توسط نیروهای اورژانس در سطح شهرستان انجام شده که این آمار نسبت به سال گذشته ۱۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، ۱۱ هزار و ۷۰۵ مورد در مناطق شهری، ۱۷ هزار و ۹۴۴ مأموریت در محورهای جاده‌ای و ۱۳۳ مأموریت مربوط به انتقال بیماران بین مراکز درمانی بوده است.

رئیس سازمان اورژانس بابل با اشاره به آمار انتقال بیماران و مصدومان گفت: در این مدت ۱۳ هزار و ۵۳۰ نفر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵ درصدی داشته است. از این تعداد، ۴ هزار و ۹۲۹ انتقال در مناطق شهری و ۸ هزار و ۶۰۱ مورد در محورهای جاده‌ای انجام شد.

لعلی درباره شاخص زمان رسیدن نیروهای امدادی افزود: میانگین زمان حضور آمبولانس در مأموریت‌های شهری ۸ دقیقه و در مأموریت‌های جاده‌ای ۱۳ دقیقه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه حوادث رانندگی بیشترین سهم مأموریت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اظهار کرد: در ۹ ماه گذشته ۶ هزار و ۱۲ مأموریت مرتبط با تصادفات ثبت شده که هزار و ۸۷۸ مورد آن در محدوده شهری و ۴ هزار و ۱۳۵ مأموریت در جاده‌ها بوده است.

رئیس سازمان اورژانس بابل ادامه داد: پس از مأموریت‌های تصادفی، بیشترین اعزام‌ها مربوط به بیماران قلبی با هزار و ۱۷۱ مأموریت، مشکلات تنفسی با ۷۱۰ مورد و مسمومیت‌ها با ۵۳۹ مأموریت بوده است.

وی در پایان با اشاره به تماس‌های دریافتی اورژانس ۱۱۵ گفت: طی ۹ ماه سال جاری بیش از ۹۱ هزار تماس با مرکز ارتباطات اورژانس بابل برقرار شده است.