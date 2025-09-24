لعلی: اورژانس بابل ۶۵۹ ماموریت تصادفی انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم لعلی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام انجام سه هزار و ۲۰۴ مأموریت توسط نیروهای اورژانس در شهریورماه گفت: از این تعداد، یکهزار و ۱۸۱ مأموریت در مناطق شهری، ۲ هزار و ۹ مأموریت در محورهای جادهای و ۱۴ مأموریت بین مراکز درمانی انجام شده است
وی درباره انتقال بیماران افزود: در مجموع یکهزار و ۵۵۱ نفر به مراکز درمانی شهرستان منتقل شدند که ۵۵۹ مورد در مناطق شهری و ۹۹۲ مورد در محورهای جادهای بوده است.
رئیس اورژانس بابل میانگین زمان رسیدن نیروها به محل حادثه را اعلام کرد: در مأموریتهای شهری این زمان به طور میانگین ۸ دقیقه و در مأموریتهای جادهای ۱۴ دقیقه بوده است.
لعلی همچنین از ثبت ۶۵۹ مأموریت مرتبط با تصادفات خبر داد و گفت: ۱۸۳ مورد از این مأموریتها در مناطق شهری و ۴۷۶ مورد در محورهای جادهای انجام شده است.
وی با اشاره به سایر مأموریتها افزود: پس از مأموریتهای تصادفی، مأموریتهای قلبی با ۱۳۹ مورد، تنفسی با ۸۳ مورد و مسمومیت با ۴۶ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
رئیس اورژانس بابل در پایان گفت: در شهریورماه تلفنهای اورژانس ۱۱۵ تعداد ۱۰ هزار و ۱۹۳ بار به صدا درآمد.
