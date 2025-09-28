احمدی:۱۳۰۰ تیم در اولین المپیاد مهارتی دانشجویان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد احمدی عصر یکشنبه در نشست خبری اولین المپیاد مهارتی دانشجویان سراسر کشور و سومین همایش ملی مهارت‌افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای در آموزش عالی کشور با اشاره به اینکه هدف اولین المپیاد مهارتی دانشجویان ارتقای کیفیت آموزش مهارتی و پیوند با بازار کار است، اظهار کرد: این المپیاد پل ارتباطی دانشگاه و صنعت است و ۱۳۰۰ تیم در این المپیاد شرکت کردند.

معاون پروهشی و فناوری دانشگاه ملی مهارت کشور بیان کرد: این سومین دوره از همایش ملی مهارت‌افزایی است که پیش از این دو دوره در دانشگاه‌های دیگر برگزار شده بود. با توجه به ماموریت دانشگاه ملی مهارت در زمینه مهارت‌افزایی، پیشنهاد برگزاری این دوره به وزارت علوم ارائه و مورد پذیرش قرار گرفت. مسئولیت برگزاری این همایش به دانشگاه ملی مهارت واگذار شد و مقرر شد در استان خراسان رضوی برگزار شود.

وی درباره اقدامات پیش از برگزاری همایش گفت: چند پیش‌نشست تخصصی در وزارت علوم برگزار شد که نتایج آن در میزگردها و کارگاه‌های تخصصی همایش ارائه خواهد شد.

احمدی بیان کرد: دبیرخانه اجرایی المپیاد و همایش در دانشگاه ملی مهارت مستقر شده و دبیرخانه علمی به دانشگاه جامع علمی کاربردی سپرده شده است. تاکنون بیش از ۳۵۰ مقاله به دبیرخانه علمی ارسال شده و داوری آن‌ها به پایان رسیده است. مقالات برگزیده در نیمه مهرماه اعلام و در روزهای همایش به صورت سخنرانی ارائه خواهند شد.

معاون پروهشی و فناوری دانشگاه ملی مهارت کشور افزود: در دوره‌های قبل، همایش مجوز ISC نداشت، اما در این دوره موفق به دریافت مجوز ISC شدیم و نتایج مقالات در نشریات معتبر دانشگاه ملی مهارت منتشر خواهد شد تا دانشجویان و علاقه‌مندان در سراسر کشور بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: همایش قرار بود در ششم و هفتم مرداد ماه برگزار شود اما به دلیل شرایط پیش آمده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برگزاری آن به هفتم و هشتم آبان ماه موکول شد. یک هفته قبل از همایش نیز المپیاد مهارتی دانشجویان برگزار خواهد شد و نتایج برگزیدگان در روز اول همایش اعلام می‌شود.

احمدی ضمن بیان هدف برگزاری این المپیاد و همایش گفت: هدف اصلی از برگزاری این رویدادها، ارزیابی و سنجش کیفیت آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌های سراسر کشور و ایجاد ارتباطی موثر بین دانشگاه و بازار کار است.

معاون پروهشی و فناوری دانشگاه ملی مهارت کشور افزود: تاکنون بیش از ۱۳۰۰ تیم دانشجویی در این المپیاد شرکت کرده‌اند که در رشته‌های مختلف مهارتی حضور دارند. شش رشته تخصصی برای این دوره انتخاب شده است که شامل اتوماسیون صنعتی، ساخت و تولید، کامپیوتر، هوش مصنوعی و معماری می‌شود.

وی ابراز کرد: تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در هر رشته متفاوت است؛ در رشته کامپیوتر حدود ۸۰۰ تیم، اتوماسیون صنعتی ۵۹ تیم، در معماری ۲۳۶ تیم و در ساخت و تولید ۱۵۰ تیم حضور دارند. به دلیل حجم زیاد شرکت‌کنندگان، مراحل مسابقات به صورت مجازی در سه مرحله برگزار شده و تیم‌های برتر برای حضور حضوری در مشهد دعوت خواهند شد.

احمدی تاکید کرد: این المپیاد فرصتی است برای ایجاد رقابت سالم و انگیزه‌بخشی به دانشجویان تا مهارت‌های خود را در عمل محک بزنند و همچنین به برنامه‌ریزان آموزشی کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف آموزش مهارتی را شناسایی و بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

معاون پروهشی و فناوری دانشگاه ملی مهارت کشور درباره نحوه برگزاری مسابقات گفت: برخی رشته‌ها به صورت تیمی و برخی تک‌نفره برگزار می‌شود. همچنین در رشته‌هایی مانند ساخت و تولید، دانشجویان باید محصولی طراحی و تولید کنند که سپس توسط داوران خبره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی درباره حمایت‌های پس از المپیاد بیان کرد: امیدواریم برگزیدگان این دوره نه تنها نیازی به یافتن شغل نداشته باشند، بلکه به عنوان نیروهای متخصص و ماهر وارد بازار کار شوند و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.