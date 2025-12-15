به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه مراسم اختتامیه هفته پژوهش در دانشکده شهید منتظری مشهد برگزار شد.

در این مراسم، وحید بهلوری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت استان خراسان رضوی، گزارشی جامع از عملکرد یک‌ساله حوزه پژوهش و فناوری این دانشگاه ارائه کرد و به تشریح فعالیت‌ها و دستاوردهای این حوزه پرداخت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ملی مهارت استان خراسان رضوی گفت: فعالیت‌های پژوهشی، اجرای طرح‌های تحقیقاتی، برگزاری المپیادهای مهارتی، چاپ مقالات و کتاب‌های علمی، خرید تجهیزات کارگاهی، توسعه ارتباط با صنعت، بازدیدهای علمی، برنامه‌های کارآفرینی، انعقاد قرارداد با صنایع، خدمات حوزه فناوری اطلاعات و توسعه شبکه فیبر نوری، امور اسناد، انتشارات و کتابخانه، مرکز رشد و واحدهای فناور، نمایشگاه هفته پژوهش، مسابقات دست‌ساخته‌ها، المپیاد مهارتی و حضور در مسابقات جهانی بریکس از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

در ادامه، سعید احمدی، رئیس دانشگاه ملی مهارت استان خراسان رضوی با تأکید بر نقش دانشگاه ملی مهارت به‌عنوان «حلقه مفقوده میان دانشگاه و صنعت» اظهار کرد: دانش‌آموختگان این دانشگاه از توانمندی‌های علمی و عملی قابل اثباتی در جامعه برخوردارند و تمرکز اصلی ما بر گسترش پژوهش و فناوری کاربردی است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت استان خراسان رضوی افزود: تلاش می‌کنیم با فراهم‌سازی بسترهای لازم، زمینه بروز استعدادها، خلاقیت و انگیزه در میان دانشجویان را ایجاد کنیم و از رؤسای مراکز نیز خواستیم شرایط بازدید دانشجویان از مرکز رشد را فراهم کنند تا ایده‌ها به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری خاطرنشان کرد: اگرچه با چالش‌های مالی مواجه هستیم، اما از نظر نیروی انسانی توانمند، ظرفیت‌های بسیار بالایی در دانشگاه ملی مهارت وجود دارد.

در پایان این مراسم، از افتخارآفرینان المپیاد مهارتی، دبیران المپیاد، برگزیدگان مسابقات جهانی بریکس، دانشجویان فعال انجمن‌های علمی، فناوران برتر مرکز رشد، پژوهشگران برتر، برگزیدگان مسابقات کتاب‌خوانی و دست‌ساخته‌های دانشجویی و همچنین فعالان نمایشگاه هفته پژوهش با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.