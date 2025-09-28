به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عصر امروز (یکشنبه، ۶ مهر) برای شرکت در اجلاس شورای بیندولتی نخستوزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دیدار و رایزنی با همتای بلاروسی و بازدید از ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی این کشور، وارد مینسک، پایتخت بلاروس شد.
وی در فرودگاه بینالمللی مینسک مورد استقبال علیرضا صانعی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس، و معاون وزیر صنعت بلاروس قرار گرفت.
بر اساس برنامه سفر، وزیر صمت کشورمان در جلسه شورای سیاست صنعتی اتحادیه اوراسیا حضور خواهد داشت و با «لیاخوویچ» وزیر حمل و نقل و ارتباطات بلاروس دیدار و مذاکره میکند. همچنین بازدید از کارخانجات ماشینسازی، حضور در نمایشگاه بینالمللی صنعتی اینوپروم، سخنرانی در نشست شورای بیندولتی نخستوزیران اتحادیه اوراسیا و دیدار با برخی مقامات ارشد بلاروسی از دیگر برنامههای سفر وی اعلام شده است.
