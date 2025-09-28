  1. استانها
فرماندار تنگستان: اجرای پروژه جاده اهرم به فراشبند تسریع شود

بوشهر- فرماندار تنگستان بر تسریع در روند اجرایی پروژه جاده اهرم به فراشبند تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر یکشنبه در بازدید از روند اجرای پروژه جاده اهرم به فراشبند، آخرین وضعیت پیشرفت این محور حیاتی را تشریح کرد.

فرماندار تنگستان با اعلام تکمیل عملیات احداث قطعه اول پروژه، گفت: قطعه اول این مسیر به طول پنج کیلومتر که از شهر اهرم آغاز شده بود، به طور کامل به پایان رسیده و به بهره‌برداری رسیده است.

سلیمانی در ادامه در خصوص قطعه دوم این جاده توضیحاتی داد و افزود: عملیات اجرایی قطعه دوم به طول ۳.۵ کیلومتر در حال انجام است و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و همچنین برای تسریع در روند تکمیل این پروژه، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای مناقصه این بخش اختصاص یافته است.

وی در پایان به زمان‌بندی تکمیل بخش‌های باقیمانده اشاره کرد و گفت: قطعه سوم این محور نیز به طول ۲ کیلومتر و با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا است و این قطعه با ۶۰ درصد پیشرفت، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در اواخر سال جاری به اتمام خواهد رسید.

