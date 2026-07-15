  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

وضعیت پروژه‌های شاخص عمرانی شهرستان تنگستان بررسی شد

وضعیت پروژه‌های شاخص عمرانی شهرستان تنگستان بررسی شد

بوشهر- ۲ پروژه شاخص شهرستان تنگستان با حضور استاندار مورد بازدید قرار گرفت و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و همچنین مشکلات و چالش‌های آنها بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در بازدید از واریانت اصلاحی جاده اهرم-کلمه بر لزوم تسریع در تکمیل این پروژه برای بهبود ایمنی جاده‌ای تأکید کرد.

ارسلان زارع افزود: این پروژه در ۲ قطعه مجموعا با طول ۴ کیلومتر در دست اجراست که قطعه اول به طول ۲ کیلومتر با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومان از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است و قطعه دوم نیز به طول ۲ کیلومتر با سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیارد تومان از پیشرفت ۲۰ درصدی برخوردار است.

وی همچنین ضمن بازدید از عملیات اجرایی سد باهوش اهرم بر ضرورت تکمیل این پروژه مهم در کمترین زمان ممکن تأکید کرد.

وی گفت: سد باهوش دارای ارتفاع ۳۹ متری با حجم مخزن ۲۱ میلیون مترمکعب بوده و طول تاج سد نیز ۱۸۰ متر است.

این پروژه به منظور تامین آب کشاورزی بویژه نخیلات تنگستان اجرایی شده که با ۲۷۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۳۵ هزار مترمکعب عملیات بتنی و ۲ هزار مترمربع قالب بندی و همچنین خریداری هیدرومکانیکال و ابزادقیق، دارای پیشرفت فیزیکی ۴۶ درصدی است و با تامین اعتبارات لازم، سال ۱۴۰۶ آبگیری می‌شود.

کد مطلب 6888833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها