به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در بازدید از واریانت اصلاحی جاده اهرم-کلمه بر لزوم تسریع در تکمیل این پروژه برای بهبود ایمنی جاده‌ای تأکید کرد.

ارسلان زارع افزود: این پروژه در ۲ قطعه مجموعا با طول ۴ کیلومتر در دست اجراست که قطعه اول به طول ۲ کیلومتر با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومان از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برخوردار است و قطعه دوم نیز به طول ۲ کیلومتر با سرمایه‌گذاری ۳۶ میلیارد تومان از پیشرفت ۲۰ درصدی برخوردار است.

وی همچنین ضمن بازدید از عملیات اجرایی سد باهوش اهرم بر ضرورت تکمیل این پروژه مهم در کمترین زمان ممکن تأکید کرد.

وی گفت: سد باهوش دارای ارتفاع ۳۹ متری با حجم مخزن ۲۱ میلیون مترمکعب بوده و طول تاج سد نیز ۱۸۰ متر است.

این پروژه به منظور تامین آب کشاورزی بویژه نخیلات تنگستان اجرایی شده که با ۲۷۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۳۵ هزار مترمکعب عملیات بتنی و ۲ هزار مترمربع قالب بندی و همچنین خریداری هیدرومکانیکال و ابزادقیق، دارای پیشرفت فیزیکی ۴۶ درصدی است و با تامین اعتبارات لازم، سال ۱۴۰۶ آبگیری می‌شود.