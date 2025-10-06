بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند: شورای مشترک (طرفین) بر اهمیت پایبندی به قوانین بین‌ المللی از جمله منشور سازمان ملل، احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، عدم دخالت در امور داخلی و خودداری از استفاده از زور یا تهدید تأکید کرد.

بیانیه مشترک صادره از سوی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در این خصوص بدون اشاره به خروج آمریکا از توافق سال ۲۰۱۵ با ایران در سال ۲۰۱۸ و عدم انجام تعهدات اروپایی ها در قبال تهران، ادامه داد: شورای مشترک به بازگرداندن تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای سازمان ملل که قبلاً لغو شده بودند، علیه ایران اشاره کرد. تلاش‌های فشرده دیپلماتیک با ایران، از جمله در طول مجمع عمومی سازمان ملل، توسط ۳ کشور اروپایی و بسیاری از شرکای بین‌المللی، منجر به ایجاد شرایطی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل نشد. شورای مشترک تأکید دارد که بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست. موضع ما این است که تنها تلاش‌ های سیاسی و دیپلماتیک می‌ تواند به یک راه‌ حل پایدار برای مسئله هسته‌ ای ایران منجر شود. شورای مشترک از نقش مثبت سلطنت عمان در تسهیل گفتگو بین طرف‌ های مربوطه و همچنین ادامه تلاش‌ های اروپا قدردانی می کند.

این بیانیه اضافه کرد: شورای مشترک بر اهمیت ازسرگیری همکاری کامل بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) تأکید داشته و از ایران می خواهد تا به رعایت تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود بازگردد و از این طریق اعتمادسازی کرده و امنیت و ثبات منطقه‌ ای و جهانی را تقویت کند.