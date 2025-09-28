به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «محمدی گلپایگانی» رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سفر رئیس جمهور به نیویورک را بسیار مبارک دانست و اظهار کرد: سفر رئیسجمهور به آمریکا دو پیام برای کل جهان داشت؛ نخست اثبات مظلومیت کشور ایران، دوم قدرت ایران.
وی گفت: رئیسجمهور با منطق و برهان و صدای بلند در سازمان ملل ثابت کرد که ایران در حال مذاکره بود که دشمن به آن حمله کرد، ما هیچ وقت جنگی را آغاز نکردهایم.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: طبق گفته رئیسجمهور ما اهل جنگ نیستیم، اما اگر کسی کوچکترین قصد سویی نسبت به ایران داشته باشد، با ضربه قاطع ما روبهرو خواهد شد و هرگز تسلیم زور نخواهیم شد.
