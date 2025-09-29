به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری صبح دوشنبه در شورای ساماندهی مبادلات مرزی خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، بر اهمیت استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی مرزنشینان و کارتهای بازرگانی به عنوان یکی از ظرفیتهای کلیدی استان تأکید و خواستار رفع مشکلات این تعاونیها و بروزرسانی هیئتمدیرهها توسط اداره کل تعاون و رفاه شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی افزود: برای خارج کردن ظرفیت تعاونیها از حالت انفعال، لازم است دفتر هماهنگی امور اقتصادی با همکاری دستگاههای مختلف مانند صنعت، معدن و تجارت، بخشداریها و اتاق بازرگانی، ضمن پیگیری صدور و فعالسازی کارتهای الکترونیک مرزنشینان، اقلام مورد نیاز استان از لیست ۱۰۸ قلم کالای مجاز را وارد کند.
وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر ایجاد درآمد برای مرزنشینان، موجب تأمین اقلام مورد نیاز استان خواهد شد.
معموری با تأکید بر فعالسازی کارتهای الکترونیک مرزنشینان و حرکت هماهنگ دستگاههای متولی، خواستار تدوین برنامهای زمانبندی شده و منسجم برای ساماندهی مبادلات مرزی استان با محوریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت شد و اظهار کرد: برنامهریزی منسجم و هماهنگ، مسیر توسعه تجارت مرزی و اقتصاد استان را تسریع میکند و ظرفیتهای مغفول مانده تعاونیها را به حرکت درخواهد آورد.
