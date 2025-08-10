  1. استانها
کلیه تعهدات و تسهیلات بانکی سفر رئیس جمهور در خراسان شمالی اجرایی شود

بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: اجرای کامل تعهدات بانکی و پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور، اولویت نخست استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری عصر یک‌شنبه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری با محوریت پیگیری اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان، برگزار شد، اظهار کرد: اجرای کامل تعهدات بانکی و دستگاهی، پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس جمهور اولویت نخست است.

وی افزود: تلاش شده است این تسهیلات بر اساس سند توسعه و آمایش استان، ارتقای شاخص‌های اقتصادی، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع تبدیلی و تکمیلی و جلوگیری از خام‌فروشی، جذب و هزینه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار، به ویژه واحدهای تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای راکد، از مهم‌ترین اهداف این روند است و با تزریق به موقع این منابع، شاهد بهره‌برداری و بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید خواهیم بود.

