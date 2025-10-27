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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

معموری: کمبودی در توزیع شیرخشک خراسان شمالی وجود ندارد

معموری: کمبودی در توزیع شیرخشک خراسان شمالی وجود ندارد

بجنورد - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: روند تأمین و توزیع شیرخشک در استان مطلوب است و در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری در جلسه کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی که ظهر دوشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ضروری است وضعیت کالاهای موجود در انبارهای استان و اقلام اساسی مورد نیاز مردم به‌صورت مستمر بررسی شود تا از بروز هرگونه کمبود جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت تأمین اقلام مصرفی نانوایی‌ها افزود: رصد و پایش وضعیت خمیرمایه نانوایی‌ها باید به‌صورت دقیق انجام گیرد و در صورت نبود فاکتور خرید مستند، این موضوع به‌عنوان تخلف تلقی خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی بیان کرد: بر اساس داده‌های سامانه هوشمند نانینو که با استفاده از هوش مصنوعی فعالیت نانوایی‌ها را رصد می‌کند، استان خراسان شمالی دارای کمترین میزان تخلف در کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: وضعیت نهاده‌های دامی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و تمهیدات لازم برای تأمین مستمر آن‌ها اندیشیده شود تا در این زمینه مشکلی برای دامداران به وجود نیاید.

معموری با اشاره به تأمین مناسب شیرخشک در سطح استان گفت: در حال حاضر هیچ کمبودی در زمینه توزیع شیرخشک وجود ندارد و روند تأمین آن به‌صورت مطلوب ادامه دارد.

وی بر اهمیت نظارت دقیق و مستمر بر بازار کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: هدف از این نظارت‌ها، دسترسی آسان و به‌موقع مردم به اقلام ضروری و جلوگیری از بروز کمبود در سطح بازار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یادآور شد: تاکنون ۲۰ اکیپ بازرسی از ۲۰۸ انبار کالاهای اساسی در مرکز استان بازدید کرده‌اند که نتایج نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد این انبارها دارای مغایرت میان موجودی سیستمی و فیزیکی هستند. نیاید.

کد مطلب 6636456

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