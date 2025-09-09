زنجیره تولید و توزیع برای تأمین مرغ در خراسان شمالی پای کار بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به طور جدی پای کار باشند تا با هیچ مشکلی برای تأمین کالاهای اساسی مواجه نشویم.

وی افزود: میزان ذخیره هر کدام از کالاهای اساسی باید مشخص شود تا نیاز مردم به موقع برطرف گردد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه نباید تنها در مواقع بحران به ذخیره‌سازی کالا اقدام کرد، گفت: حتی در شرایط عادی نیز باید برای اطمینان و رفع دغدغه‌های مردم، کالاهای اساسی ذخیره‌سازی شود.

معموری تصریح کرد: مردم نباید نسبت به تأمین کالاهای اساسی نگرانی داشته باشند و امنیت روانی جامعه باید در این زمینه تضمین گردد.

وی با بیان اینکه مرغ یکی از کالاهای اساسی روزانه مردم است، بیان کرد: همه زنجیره‌های تولید و توزیع باید پای کار باشند تا این محصول به صورت منظم به دست مصرف‌کنندگان برسد.

معموری همچنین با اشاره به ایام جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: در آن مقطع نگران تأمین نان در استان بودیم اما خوشبختانه هیچ مشکلی در این زمینه برای مردم ایجاد نشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت ۳۰۰ فقره تسهیلات برای نانوایی‌ها خبر داد و افزود: این تسهیلات با هدف دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها اختصاص یافته که تاکنون ۳۰ درصد نانوایی‌های استان به این سامانه مجهز شده‌اند.