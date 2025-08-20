به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری در کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی، که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اصناف استان همیشه مسئولیت‌پذیر بوده‌اند اما لازم است نظارت‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که دغدغه‌ای برای صنوف ایجاد نشود.

وی افزود: بازرسی‌ها در حوزه قیمت‌ها باید به نحوی صورت گیرد که اعتماد و آرامش برای مصرف‌کنندگان و همچنین اصناف فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به عملکرد دستگاه‌های نظارتی گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، خراسان شمالی از نظر رسیدگی به شکایات مردمی و میانگین کمترین مدت زمان پاسخگویی در رتبه نخست کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در چهارماهه نخست امسال نیز استان در رسیدگی به کل شکایات دریافتی و سرعت عمل در پاسخگویی جایگاه نخست کشور را به دست آورداو بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در راستای کنترل بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست موضوعاتی همچون بررسی اقلامی که نرخ مصرف‌کننده آن‌ها بالاتر از سقف مصوب سامانه بوده، وضعیت بسته‌بندی شکر، بازار برنج و سایر اقلام اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.