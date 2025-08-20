  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

بازرسی عادلانه شرط آرامش اصناف و مصرف‌کنندگان در خراسان شمالی

بازرسی عادلانه شرط آرامش اصناف و مصرف‌کنندگان در خراسان شمالی

بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: بازرسی‌ها در حوزه قیمت باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن تأمین اعتماد مصرف‌کنندگان، آرامش اصناف خراسان شمالی نیز حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری در کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی، که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اصناف استان همیشه مسئولیت‌پذیر بوده‌اند اما لازم است نظارت‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که دغدغه‌ای برای صنوف ایجاد نشود.

وی افزود: بازرسی‌ها در حوزه قیمت‌ها باید به نحوی صورت گیرد که اعتماد و آرامش برای مصرف‌کنندگان و همچنین اصناف فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به عملکرد دستگاه‌های نظارتی گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، خراسان شمالی از نظر رسیدگی به شکایات مردمی و میانگین کمترین مدت زمان پاسخگویی در رتبه نخست کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در چهارماهه نخست امسال نیز استان در رسیدگی به کل شکایات دریافتی و سرعت عمل در پاسخگویی جایگاه نخست کشور را به دست آورداو بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در راستای کنترل بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست موضوعاتی همچون بررسی اقلامی که نرخ مصرف‌کننده آن‌ها بالاتر از سقف مصوب سامانه بوده، وضعیت بسته‌بندی شکر، بازار برنج و سایر اقلام اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر 6566503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها