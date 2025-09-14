به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری صبح یکشنبه در دومین جلسه کارگروه شورای مهارت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کارکنان ادارات نیازمند برگزاری دورههای آموزشی هستند.
وی افزود: برگزاری دورههای مهارتآموزی ظرفیت ارزشمندی است که در صورت استفاده صحیح، میتواند کیفیت فعالیتها را ارتقا دهد.
معموری با بیان اینکه هدف از اجرای دوره آموزشی و مهارتآموزی هوش مصنوعی افزایش کیفیت و سرعت در کار است، ادامه داد: این موضوع بهعنوان یک خروجی مهم در کارگروه مهارت نیازمند توجه جدی است.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در سند توسعه مهارت استان بیان کرد: این سند باید بر اساس قابلیتهای استان و با هدف ایجاد اشتغال پایدار تدوین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان تصریح کرد: سند توسعه مهارت باید توسعه اقتصادی استان و نیازسنجیها مدنظر قرار گیرد تا یک سند اجرایی سهساله برای برنامهریزی و رونمایی آماده شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان شمالی در ادامه از ثبتنام ۷۲۰ نفر سرباز در طرح مهتا خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد اشتغالپذیری، توسعه عدالت آموزشی و توانمندسازی مهارتی مشمولان سربازی است که در این مسیر سازمانهای مردمنهاد نیز باید در خرید تجهیزات پای کار باشند.
وی همچنین با اشاره به موضوع تسهیلات سفر افزود: ۸ دستگاه اجرایی مکلف هستند مصوبات مربوط به این حوزه را پیگیری کنند تا منابع با اولویت توسعه استان و زنجیره ارزش جذب شود.
نظر شما