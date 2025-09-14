  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

کارکنان ادارات خراسان شمالی نیازمند دوره‌های آموزشی هستند

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان گفت: کارکنان ادارات این استان نیازمند گذراندن دوره‌های آموزشی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری صبح یکشنبه در دومین جلسه کارگروه شورای مهارت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کارکنان ادارات نیازمند برگزاری دوره‌های آموزشی هستند.

وی افزود: برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی ظرفیت ارزشمندی است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند کیفیت فعالیت‌ها را ارتقا دهد.

معموری با بیان اینکه هدف از اجرای دوره آموزشی و مهارت‌آموزی هوش مصنوعی افزایش کیفیت و سرعت در کار است، ادامه داد: این موضوع به‌عنوان یک خروجی مهم در کارگروه مهارت نیازمند توجه جدی است.

وی با اشاره به لزوم بازنگری در سند توسعه مهارت استان بیان کرد: این سند باید بر اساس قابلیت‌های استان و با هدف ایجاد اشتغال پایدار تدوین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان تصریح کرد: سند توسعه مهارت باید توسعه اقتصادی استان و نیازسنجی‌ها مدنظر قرار گیرد تا یک سند اجرایی سه‌ساله برای برنامه‌ریزی و رونمایی آماده شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی در ادامه از ثبت‌نام ۷۲۰ نفر سرباز در طرح مهتا خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد اشتغال‌پذیری، توسعه عدالت آموزشی و توانمندسازی مهارتی مشمولان سربازی است که در این مسیر سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید در خرید تجهیزات پای کار باشند.

وی همچنین با اشاره به موضوع تسهیلات سفر افزود: ۸ دستگاه اجرایی مکلف هستند مصوبات مربوط به این حوزه را پیگیری کنند تا منابع با اولویت توسعه استان و زنجیره ارزش جذب شود.

