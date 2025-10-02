محمودرضا در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از مجموع ۲۴۰ فرصت سرمایهگذاری در خراسان شمالی تاکنون ۱۲۰ مورد مجوز بینام صادر شده است.
وی در ادامه افزود: تمام مراحل لازم برای صدور این ۱۲۰ مجوز انجام شده و این فرصتها آماده واگذاری به سرمایهگذاران بخش خصوصی هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان شمالی با اشاره به اینکه توانمندیهای حوزه اقتصادی خراسان شمالی تاکنون کمتر دیده شده، ادامه داد: همایش پیشرو فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای استان در این حوزه خواهد بود.
معموری بیان کرد: نتیجه برگزاری چنین همایشهایی، همافزایی بین بخش دولتی و خصوصی را نمایان میکند و موجب رونق سرمایهگذاری خواهد شد.
وی بیان کرد: ۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری دیگر نیز در کنار مجوزهای صادر شده آماده است که در همایش ۱۴ مهرماه امسال معرفی خواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان شمالی تأکید کرد: صدور مجوزهای بینام یک ابتکار خلاقانه در خراسان شمالی است که در راستای سیاستهای کلان دولت چهاردهم محقق شده و زمینه را برای جذب سرمایهگذاران بیشتر فراهم میکند.
