به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی با حضور محمودرضا معموری در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

معموری در این نشست با تأکید بر اهمیت حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به‌طور جدی موانع، چالش‌های زیرساختی و کمبود نقدینگی پیش‌روی واحدهای تولیدی را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

وی افزود: هدف اصلی کارگروه تسهیل، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و بانک‌ها برای رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید است. این نشست‌ها نیز در راستای رویکرد حمایتی دولت از واحدهای تولیدی برگزار می‌شود.

در ادامه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به وضعیت شرکت قند شیروان گفت: این شرکت با افزایش سرمایه و تغییر در ساختار خود می‌تواند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود.

مهدی کرامتی افزود: در همین راستا نشستی با مدیران بنیاد مستضعفان برای تأمین سرمایه و تخصیص بخشی از منابع تسهیلات سفر به منظور برون‌رفت از وضعیت فعلی برگزار خواهد شد، تکمیل و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه صنعتی این شرکت نیز از اولویت‌های مهمی است که می‌تواند در پایداری تولید و ارتقای کیفیت محصولات آن نقش اساسی ایفا کند.

وی اظهار امیدواری کرد با تصمیماتی که در این جلسات گرفته می‌شود بخشی از مشکلات بانکی و مالیاتی واحدهای صنعتی و کشاورزی استان مرتفع شده و مسیر برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار هموارتر شود.

کرامتی ادامه داد: بخشودگی جرایم تسهیلات واحد گلخانه‌ای در شهرک امام رضا (ع) شهرستان آشخانه و بررسی درخواست‌های امهال بدهی تسهیلات بخش کشاورزی شهرستان‌های اسفراین و شیروان از سوی بانک کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است، بررسی شرایط دریافت تسهیلات شرکت تولیدی قند شیروان، تعیین تکلیف بدهی و بخشودگی‌های مالیاتی شرکت موتورسازان فناوری بهینه ایرانیان در شهرک صنعتی بیدک و همچنین راهکارهای احیای واحد راکد صنایع بسته‌بندی مروارشیروان از دیگر دستورکارهای این نشست بود.