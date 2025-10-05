به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا معموری اظهار کرد: جلسه نهایی هماهنگی برگزاری همایش ملی سرمایهگذاری خراسان شمالی با حضور دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد و در این نشست، آخرین گزارشها از روند آمادهسازی و برنامهریزی این رویداد ارائه شد.
وی افزود: این همایش حاصل یک کار تیمی مشترک میان بخش دولتی و خصوصی است که از چند ماه گذشته آغاز شده و با هدف توسعه اقتصادی استان و معرفی ظرفیتهای بکر سرمایهگذاری در خراسان شمالی برگزار میشود.
معموری تصریح کرد: در این همایش، بیش از ۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری و ۱۲۰ مجوز بینام سرمایهگذاری از سوی دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی بجنورد معرفی خواهد شد، تا زمینه برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شود.
وی با اشاره به سطح ملی این برنامه گفت: همایش با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و جمعی از معاونان وزارتخانههای اقتصادی دولت برگزار خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: تلاش مجموعه مدیریتی استان این است که این همایش، نقطه آغازی برای جذب سرمایه، تسهیل سرمایهگذاری و رونق تولید در خراسان شمالی باشد.
