قطب تولید ۹۸ درصد زرشک کشور درگیر چالش تغییرات اقلیمی و آفات

بیرجند- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی با ۲۷ هزار و ۱۹۶ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن، سهمی ۹۸ درصدی در تولید ملی زرشک بی‌دانه خوراکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح دوشنبه در جمع رسانه ها با اشاره به جایگاه نخست استان در تولید زرشک کشور اظهار داشت: خراسان جنوبی با ۲۷ هزار و ۱۹۶ هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن، سهمی ۹۸ درصدی در تولید ملی زرشک بی‌دانه خوراکی دارد.

وی با اشاره به مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی زرشک‌کاران استان، بیان کرد: تغییرات اقلیمی و اثرات منفی آن بر کمیت و کیفیت محصول، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و ضعف بنیه مالی باغداران از جمله مشکلات موجود است.

اسفندیاری کاهش کیفیت محصول در سال جاری را نیز متأثر از خسارات ناشی از یخبندان بهاره و گرمای شدید تابستان دانست و ادامه داد: خرده‌مالکی و تبعات جانبی آن، گسترش آفات و امراض جدید، خشکسالی مداوم و شور شدن منابع آب و خاک از چالش‌های اصلی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به طور خاص به تهدید بیماری زنگ جارویی زرشک اشاره کرد و افزود: این پدیده برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۵ در برخی نقاط استان گزارش شد و اکنون یکی از تهدیدات جدی است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل بیماری و حمایت از باغداران، اظهار داشت: تشکیل ستاد کنترل بیماری زنگ زرشک و تهیه نقشه پراکنش بیماری، اجرای طرح تحقیقاتی تأثیر سموم مختلف با همکاری مرکز تحقیقات استان و خرید دستگاه‌های «دیتا لاگر» جهت ردیابی و پیش‌آگاهی از آفات از جمله اقدامات انجام شده است.

وی افزود: همه ساله با آغاز فصل برداشت زرشک، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان باغداران برگزار و براساس هزینه‌های تولید، قیمت کارشناسی محصول مشخص می‌شود.

اسفندیاری با اشاره به وضعیت فرآوری محصول، فت: از مجموع محصول تولیدی استان، ۱۲ هزار و ۸۸۹ تن وارد فرآیند صنایع تبدیلی و غذایی شده است.

وی از فعال یا نیمه‌فعال بودن ۷۷ واحد از ۹۶ واحد دارای پروانه فرآوری در استان خبر داد و گفت: این واحدها سالانه ۱۴ هزار و ۸۸۵ تن زرشک را فرآوری می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه نشان جغرافیایی «زرشک جنوب خراسان ایران» به ثبت ملی رسیده است، گفت: در صورت حمایت مالی و تحقیقاتی، چشمانداز بسیار روشنی برای توسعه کشت و فرآوری زرشک در میان‌مدت و بلندمدت قابل تصور است

