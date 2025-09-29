قطب تولید ۹۸ درصد زرشک کشور درگیر چالش تغییرات اقلیمی و آفات

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح دوشنبه در جمع رسانه ها با اشاره به جایگاه نخست استان در تولید زرشک کشور اظهار داشت: خراسان جنوبی با ۲۷ هزار و ۱۹۶ هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن، سهمی ۹۸ درصدی در تولید ملی زرشک بیدانه خوراکی دارد.
وی با اشاره به مهمترین مشکلات پیشروی زرشککاران استان، بیان کرد: تغییرات اقلیمی و اثرات منفی آن بر کمیت و کیفیت محصول، افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و ضعف بنیه مالی باغداران از جمله مشکلات موجود است.
اسفندیاری کاهش کیفیت محصول در سال جاری را نیز متأثر از خسارات ناشی از یخبندان بهاره و گرمای شدید تابستان دانست و ادامه داد: خردهمالکی و تبعات جانبی آن، گسترش آفات و امراض جدید، خشکسالی مداوم و شور شدن منابع آب و خاک از چالشهای اصلی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به طور خاص به تهدید بیماری زنگ جارویی زرشک اشاره کرد و افزود: این پدیده برای نخستینبار در سال ۱۳۸۵ در برخی نقاط استان گزارش شد و اکنون یکی از تهدیدات جدی است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای کنترل بیماری و حمایت از باغداران، اظهار داشت: تشکیل ستاد کنترل بیماری زنگ زرشک و تهیه نقشه پراکنش بیماری، اجرای طرح تحقیقاتی تأثیر سموم مختلف با همکاری مرکز تحقیقات استان و خرید دستگاههای «دیتا لاگر» جهت ردیابی و پیشآگاهی از آفات از جمله اقدامات انجام شده است.
وی افزود: همه ساله با آغاز فصل برداشت زرشک، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان باغداران برگزار و براساس هزینههای تولید، قیمت کارشناسی محصول مشخص میشود.
اسفندیاری با اشاره به وضعیت فرآوری محصول، فت: از مجموع محصول تولیدی استان، ۱۲ هزار و ۸۸۹ تن وارد فرآیند صنایع تبدیلی و غذایی شده است.
وی از فعال یا نیمهفعال بودن ۷۷ واحد از ۹۶ واحد دارای پروانه فرآوری در استان خبر داد و گفت: این واحدها سالانه ۱۴ هزار و ۸۸۵ تن زرشک را فرآوری میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه نشان جغرافیایی «زرشک جنوب خراسان ایران» به ثبت ملی رسیده است، گفت: در صورت حمایت مالی و تحقیقاتی، چشمانداز بسیار روشنی برای توسعه کشت و فرآوری زرشک در میانمدت و بلندمدت قابل تصور است
