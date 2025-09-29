تخلیه و بارگیری بیش از پنج میلیون تُن انواع کالا در بنادر قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشتری افزود: پنج میلیون و ۸۳۱ هزار ۲۲۴ تُن کالای نفتی و غیرنفتی از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریورماه در بنادر تجاری قشم تخلیه و بارگیری شده که ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در بخش غیرنفتی، تمامی فعالیت‌ها اعم از تخلیه، بارگیری، واردات، صادرات، ترانزیت، کاپوتاژ و غیره، با رشد قابل توجهی روبرو بوده است.

مدیر بنادر و دریانوردی قشم توضیح داد: در ۶ ماهه نخست امسال پنج میلیون و ۳۰۵ هزار و ۳۸۲ تُن کالای غیرنفتی در این بنادر تجاری تخلیه و بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است.

اشتری اضافه کرد: در این مدت در بخش نفتی نیز ۵۲۵ هزار و ۸۴۱ تُن کالای نفتی تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۲۵۴ هزار و ۷۵۱ تُن صادرات نفتی در بنادر تجاری این جزیره انجام شد که نسبت به مدت مشابله سال قبل حدود ۳۸ درصد افزایش داشت.

مدیر بنادر و دریانوردی قشم اظهار کرد: در مدت یادشده صادرات کالاهای غیرنفتی از بنادر این جزیره با ۲۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۹ هزار و ۲۵ تُن رسید.

وی اعلام کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری در مجموع هشت هزار و ۳۴۰ TEU (واحد شمارش کانتینر) در بندر کاوه قشم تخلیه و بارگیری شد که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل سه درصد کاهش داشته است.

اشتری تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد هفت میلیون و ۱۴۸ هزار و ۶۴۸ نفر مسافر در بنادر قشم به‌صورت ایمن جابه‌جا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: در این مدت تعداد ۹۹ هزار و ۶۸ فروند شناور در تمامی بنادر جزیره قشم رفت‌وآمد داشته‌اند که ۱۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.