عتباتی: نیروگاه برق ماکو به چرخه تولید بازگردد؛ لزوم ورود وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی صبح دوشنبه در بازدید از نیروگاه برق گل برق ماکو اظهار کرد: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه گذار داخلی و یک شرکت چینی از سال ۹۷ با ظرفیت ۸۴ مگا بایتی کار خود را آغاز کرده و نه تنها قادر به تأمین نیاز ۶۰ مگابایتی برق ۵ شهرستان بود بلکه مازاد تولید آن کمک به شبکه سراسری بود.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل مطالبات خود از مدیریت شبکه شرکت توانیر نتوانسته دستگاه های خود را اورهال کند به همین دلیل از سال ۱۴۰۲ دچار مشکل شده و تولید برق آن متوقف شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تاکید به نیاز کشور به تولید برق مورد نیاز برای رفع ناترازی های انرژی تاکید کرد وزارت نیرو و شرکت توانیر باید برای رفع مشکل اقدام لازم را بکنند تا هرچه سریعتر این نیروگاه تولید خود را آغاز و وارد شبکه گردد.

عتباتی تاکید کرد: عدم اقدام یا هرگونه ترک فعل پذیرفته نیست و اقدام قضایی را به همراه دارد.