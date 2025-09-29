  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

عتباتی: نیروگاه برق ماکو به چرخه تولید بازگردد؛ لزوم ورود وزارت نیرو

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: نیروگاه برق گل برق ماکو بعد از دو سال وقفه در تولید باید دوباره فعالیت خود را از سر گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی صبح دوشنبه در بازدید از نیروگاه برق گل برق ماکو اظهار کرد: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه گذار داخلی و یک شرکت چینی از سال ۹۷ با ظرفیت ۸۴ مگا بایتی کار خود را آغاز کرده و نه تنها قادر به تأمین نیاز ۶۰ مگابایتی برق ۵ شهرستان بود بلکه مازاد تولید آن کمک به شبکه سراسری بود.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل مطالبات خود از مدیریت شبکه شرکت توانیر نتوانسته دستگاه های خود را اورهال کند به همین دلیل از سال ۱۴۰۲ دچار مشکل شده و تولید برق آن متوقف شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تاکید به نیاز کشور به تولید برق مورد نیاز برای رفع ناترازی های انرژی تاکید کرد وزارت نیرو و شرکت توانیر باید برای رفع مشکل اقدام لازم را بکنند تا هرچه سریعتر این نیروگاه تولید خود را آغاز و وارد شبکه گردد.

عتباتی تاکید کرد: عدم اقدام یا هرگونه ترک فعل پذیرفته نیست و اقدام قضایی را به همراه دارد.

