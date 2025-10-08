تعیین شعب و قضات ویژه برای حمایت از حقوق کودکان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر چهارشنبه در آیین آغاز به کار کارگاه آموزشی دو روزه حمایت از کودکان قربانی و شاهد جرم ویژه قضات، پلیس، مددکاران اجتماعی بهزیستی‌ و مدیران مدارس، افزود: در سال گذشته نیز مجتمع شوق زندگی با محوریت سازمان های مردم نهاد با نگاه حمایت از کودکان در معرض خطر و قربانی راه اندازی شده و همچنین با حساسیت ویژه بازدید ها از مراکز نگهداری زنان و کودکان در معرض خطر دنبال می شود.

وی ادامه داد: کارگاه با هدف تغییر بینش در برخورد با موضوعاتی که مربوط به کودکان هست با قرار دادن مصالح آنها در رأس تصمیم گیری ها تشکیل شده است و قطعاً مطالب ارزشمندی که اساتید ارائه خواهند نمود در افزایش دانش و آگاهی مجموعه های دخیل در حوزه ارتباط با اطفال و نوجوانان موثر خواهد بود.

وی اضافه کرد: نگاه حمایتی از کودک قدمت دیرینه در مبانی و متون دینی، فرهنگی، ادبیات و تاریخ کشور ما دارد و این کارگاه جنبه بازآموزی و تبادل تجربیات دارد تا در مسیر حرکت رو به جلو در بحث حمایت از حقوق کودکان قدم برداشته شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: تغییر نگاه و افکار در مواجهه با بزهکاری هایی که توسط اطفال و نوجوانان ارتکاب می یابد و یا قربانیان آن می باشند در حوزه های مختلف نیازمند پیش زمینه هایی است که یکی از آنها تغییر مبانی قانونی می باشد و خدا را شاکریم که با دست همکاران قضایی قدم های مثبت و موثری در رابطه با حمایت از حقوق کودکان در استان برداشته شده است.

امروز چهارشنبه حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، تعدادی از معاونین قضایی، قضات، پلیس، مددکاران اجتماعی بهزیستی و مدیران مدارس، کارگاه آموزشی دو روزه حمایت از کودکان قربانی و شاهد جرم کار خود را آغاز کرد.

در این دوره آموزشی در دوبخش ویژه قضات و کارشناسان، مددکاران، مدیران مدارس و کارشناسان بهزیستی با تدریس اساتید برگزار می شود.