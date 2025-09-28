۱۸هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی ایلام انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی ظهر یکشنبه در نشست کمیته انرژیهای تجدیدپذیر استان ایلام اظهار کرد: در این نشست موانع و چالشهای پیشروی احداث نیروگاههای خورشیدی دولتی و خصوصی در استان مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در این نشست، آخرین وضعیت نیروگاههای خورشیدی دولتی در مناطق دولنمیری، دشت عباس و گلسیری (دهلران)، مورموری (آبدانان)، زرینآباد، دولزرد و رضاآباد یک و دو (مهران) بررسی شد. این پروژهها با سرمایهگذاری بخش دولتی مجموعاً به وسعت ۹۴ هکتار و ظرفیت تولید ۶۰ مگاوات برق، با اعتبار ۱۸ هزار میلیارد ریال در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند.
وی تصریح کرد: همچنین پروژههای بخش خصوصی در شهرستانهای دهلران، سیروان و چرداول با ظرفیت پیشبینیشده ۵۲۰ مگاوات و اعتبار ۱۸۱ هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال، با حضور سرمایهگذاران مورد بررسی قرار گرفت.
دارابی در این جلسه با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی گفت: ادارات امور اراضی، منابع طبیعی و آبخیزداری استان باید همکاری لازم را برای تسریع در احداث نیروگاههای خورشیدی داشته باشند؛ چرا که این پروژهها حافظ محیط زیست و سرمایهگذاری برای نسلهای آینده هستند.
وی همچنین از پیشبینی تأمین ۱۲.۵ مگاوات برق برای دستگاههای اجرایی طبق الزامات برنامه هفتم توسعه خبر داد و افزود: تا کنون ۱۴ اداره کل بهطور کامل نیروگاه خورشیدی احداث کردهاند و ۷ دستگاه دیگر نیز در حال اجرا هستند. ظرفیتهای بیشتری از بخشهای خصوصی، اداری، صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاهها و بانکها باید برای رفع ناترازی انرژی وارد میدان شوند.
معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به پیگیریهای روزانه ریاستجمهوری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد: زیرساختهای لازم برای احداث نیروگاههای خورشیدی در استان فراهم است و باید با رفع موانع اداری و اجتماعی، از اتلاف زمان جلوگیری شود. انتظار داریم مردم نیز در تسریع بهرهبرداری از این پروژهها، بهویژه در حوزه انرژیهای پاک، همراهی و مشارکت داشته باشند.
