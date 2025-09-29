انجام ۳۱۰۴ عملیات امدادی و اطفای حریق توسط آتش نشانی سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار شافعی صبح دوشنبه در مراسم سالروز آتشنشانی که در سنندج برگزار شد، ضمن تبریک هفته آتشنشانی به پرسنل و خانوادههای آتشنشانان، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای این سازمان در راستای ارتقاء ایمنی و حفظ جان و مال شهروندان قدردانی کرد.
وی در سخنان خود به آمار عملکرد سازمان آتشنشانی سنندج در سال گذشته اشاره کرد و گفت: آتشنشانان این شهر در سه هزار و ۱۰۴ عملیات مختلف شرکت کردهاند که شامل دو هزار و ۲۶۶ عملیات امداد و نجات و ۸۳۷ عملیات اطفای حریق است.
وی یادآور شد: آتش نشانان سنندج به طور میانگین، به ازای هر روز کاری، ۹ ماموریت انجام شده است.
رئیس سازمان آتشنشانی سنندج همچنین به اقدامات پیشگیرانه این سازمان در حوزه شناسایی ساختمانهای ناایمن و آموزشهای عمومی اشاره کرد و افزود: در حوزه پیشگیری، ۵۴۰ ساختمان ناایمن و ۱۴۰ مدرسه ناایمن در سنندج شناسایی شده استو علاوه بر این، ۳۴ هزار نفر در ادارات، مدارس و دیگر مکانهای عمومی آموزشهای ایمنی را دریافت کردهاند.
شافعی همچنین در خصوص استعلامهای مربوط به ساختمانها تصریح کرد: در سال گذشته، ۷۲۵ استعلام ساختمانها صورت گرفته که ۴۳۴ مورد از آنها با پاسخ مثبت به پایان کار همراه بوده است.
در ادامه، رئیس سازمان آتشنشانی سنندج از پخش ۷ هزار بروشور آموزشی در سطح شهر برای آگاهیرسانی بیشتر به شهروندان خبر داد و بر لزوم همدلی و همکاری تمامی دستگاهها برای حفظ ایمنی عمومی تأکید کرد.
