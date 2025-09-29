  1. استانها
  2. کردستان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

انجام ۳۱۰۴ عملیات امدادی و اطفای حریق توسط آتش نشانی سنندج

سنندج- رئیس سازمان آتش‌نشانی سنندج از انجام سه هزار و ۱۰۴ عملیات امدادی و اطفای حریق توسط نیروهای این سازمان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار شافعی صبح دوشنبه در مراسم سالروز آتش‌نشانی که در سنندج برگزار شد، ضمن تبریک هفته آتش‌نشانی به پرسنل و خانواده‌های آتش‌نشانان، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای این سازمان در راستای ارتقاء ایمنی و حفظ جان و مال شهروندان قدردانی کرد.

وی در سخنان خود به آمار عملکرد سازمان آتش‌نشانی سنندج در سال گذشته اشاره کرد و گفت: آتش‌نشانان این شهر در سه هزار و ۱۰۴ عملیات مختلف شرکت کرده‌اند که شامل دو هزار و ۲۶۶ عملیات امداد و نجات و ۸۳۷ عملیات اطفای حریق است.

وی یادآور شد: آتش نشانان سنندج به طور میانگین، به ازای هر روز کاری، ۹ ماموریت انجام شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سنندج همچنین به اقدامات پیشگیرانه این سازمان در حوزه شناسایی ساختمان‌های ناایمن و آموزش‌های عمومی اشاره کرد و افزود: در حوزه پیشگیری، ۵۴۰ ساختمان ناایمن و ۱۴۰ مدرسه ناایمن در سنندج شناسایی شده است‌و علاوه بر این، ۳۴ هزار نفر در ادارات، مدارس و دیگر مکان‌های عمومی آموزش‌های ایمنی را دریافت کرده‌اند.

شافعی همچنین در خصوص استعلام‌های مربوط به ساختمان‌ها تصریح کرد: در سال گذشته، ۷۲۵ استعلام ساختمان‌ها صورت گرفته که ۴۳۴ مورد از آن‌ها با پاسخ مثبت به پایان کار همراه بوده است.

در ادامه، رئیس سازمان آتش‌نشانی سنندج از پخش ۷ هزار بروشور آموزشی در سطح شهر برای آگاهی‌رسانی بیشتر به شهروندان خبر داد و بر لزوم همدلی و همکاری تمامی دستگاه‌ها برای حفظ ایمنی عمومی تأکید کرد.

