مددجویان سرای مهر مادر گناوه خدمات رایگان آزمایشگاهی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بحرانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با توجه به اینکه بیماران مزمن اعصاب با آزاردیدگی و آسیب‌ها در این مراکز نگهداری می‌شوند و اینکه حفظ سلامت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و دسترسی عادلانه به سلامت به همه افراد جامعه از رسالت‌های مهم نظام سلامت است، آزمایش‌های چکاب سالانه برای این مدد جویان به صورت رایگان انجام گرفت.

وی افزود: از ۸۵ نفر از این مدد جویان طی ۴ روز کاری خون‌گیری جهت انجام تست‌های چکاب سالانه توسط پرسنل آزمایشگاه مرکزی شبکه بهداشت و درمان با وجود اینکه نمونه‌گیری خارج از آزمایشگاه جزء شرح وظایف آن‌ها نیست، انجام شد.

بحرانی به تشخیص به موقع بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون بالا در مددجویان تأکید کرد و گفت: متأسفانه نزدیک به نیمی از مبتلایان به دیابت یا فشارخون بالا، از بیماری خودآگاهی ندارند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با تأکید بر اینکه بر اساس یافته‌های روانشناسان، سلامت جسم و سلامت روح ارتباط تنگاتنگی باهم دارند و سلامت جسمی زمینه مناسبی را برای شکوفایی روحی فراهم می‌آورد ابراز امیدواری کرد: این همکاری بتواند به دستیابی بهتر عدالت در سلامت و سهم کوچکی در تکریم مقام انسانیت داشته باشد.