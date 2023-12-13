۷۰درصد کارکنان ادارات گناوه غربالگری فشارخون و دیابت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت حیدری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران با قدردانی از رؤسای ادارات و بانک‌های شهرستان جهت شرکت در طرح غربالگری دیابت و فشارخون اظهار داشت: رؤسای ادارات و بانک‌های شهرستان با تیم‌های اعزامی از شبکه بهداشت و درمان جهت اجرای طرح غربالگری دیابت و فشارخون همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه افزود: با اعزام تیم‌های سیار در طرح غربالگری دیابت و فشارخون، ۷۰ درصد کارکنان ادارات شهرستان گناوه پایش شدند.

وی گفت: در راستای طرح ملی کنترل فشارخون، افرادی که مستعد پرفشاری خون هستند، شناسایی و غربالگری می‌شوند تا با آموزش، مراقبت و درمان از بروز عوارض بعدی پیشگیری به عمل آید و یک زندگی با نشاط و سالمی را برای بقیه عمر تجربه کنند.

حیدری تاکید کرد: تغذیه نامناسب، کم‌تحرکی، استرس شغلی، مصرف دخانیات و خواب ناکافی از عوامل خطر پرفشاری خون هستند.

وی اظهار کرد: فشارخون ۹۰/۱۴۰ میلی‌متر جیوه و بالاتر به‌عنوان پرفشاری خون محسوب می‌شود که برخی از افراد دچار پرفشاری خون بوده و تحت درمان هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه بیان داشت: هدف پویش ملی فشارخون و دیابت افزایش شناسایی و شروع زودرس مراقبت و درمان بیماران شناسایی‌شده است،

وی افزود: افزایش آگاهی جامعه نسبت به عوامل خطر، پیامدها، اهمیت تشخیص زودرس و کنترل بیماری دیابت و پرفشاری خون از اهداف دیگر این پویش است.

وی یادآور شد: این طرح علاوه بر اجرا در پایگاه‌های سیار در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه‌های سلامت، مراکز خدمات شبانه‌روزی و خانه‌های بهداشت برای گروه‌های هدف در سطح شهرستان گناوه در حال انجام است.