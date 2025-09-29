  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

تصادف در نزدیکی توکیو؛ ۹ کودک زخمی شدند

رسانه‌ها گزارش دادند که یک ون حامل کودکان مهدکودکی روز دوشنبه به یک ملک مسکونی در استان چیبا در نزدیکی توکیو برخورد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، پلیس و آتش‌نشانان محلی گزارش دادند که این وسیله نقلیه حدود ساعت ۸:۵۰ صبح به وقت محلی در یک منطقه مسکونی در شهر کاماگایا، استان چیبا، از لاین مخالف عبور کرده و به دیوار اطراف یک خانه برخورد کرده است.

در این گزارش آمده است که ۹ کودک در این تصادف دچار جراحات جزئی مانند خونریزی بینی و بریدگی در دهان خود شدند، در حالی که یک معلم حدوداً ۵۰ ساله که همراه آنها بود، آسیبی ندید.

این بیانیه افزود، راننده مرد که به نظر حدوداً چهل ساله می‌رسید، در حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل شد و بعداً مرگ او اعلام شد.

