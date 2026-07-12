برد بزرگ تیم ملی والیبال نشسته در جهان/ یازدهمین برد برابر بوسنی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت های قهرمانی جهان ، امروز (یکشنبه ۲۱ تیر) در محل برگزاری این رقابت ها در هانگژو برگزار شد.

در این دیدار، ملی پوشان والیبال نشسته ایران برابر حریف مدعی خود به برتری ٣ بر یک دست یافتند.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در حالی موفق به شکست بوسنی شد که فینال دوره پیشین رقابت های قهرمانی جهان هم با شکست همین تیم قهرمان شد و به سهمیه پارالمپیک دست یافت. تیم ایران در پاریس هم تیم بوسنی را با شکست مواجه کرد.

در مجموع دو تیم تا پیش از دیدار امروز، ۱۵ بار در میادین مختلف با هم رقابت داشته اند که طی آن ملی پوشان کشورمان ۱۰ بار صاحب برتری شده بودند. پیروزی در دیدار امروز، یازدهمین برد تیم ملی والیبال نشسته برابر بوسنی بوده است.

دیدار برابر بوسنی دومین دیدار تیم ملی والیبال نشسته در مرحله گروهی رقابت های قهرمانی جهان بود. قرار بود این دیدار روز شنبه برگزار شود اما وقوع سیل و طوفان منجر به لغو آن شد.

مردان والیبال نشسته ایران روز جمعه و در نخستین دیدار خود در رقابت های قهرمانی جهان موفق به شکست لهستان شده بودند. آنها روز دوشنبه آخرین دیدار مرحله گروهی را برابر ژاپن برگزار می کنند.