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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

صنعا: گزینه‌های زیادی داریم؛ در کنار ایران هستیم

صنعا: گزینه‌های زیادی داریم؛ در کنار ایران هستیم

وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا طی بیانیه‌ای با اشاره به حمایت از ایران در چارچوب معادله وحدت میادین بیان کرد: تداوم تجاوزهای آمریکا راه به جایی نخواهد برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا در بیانیه‌ای تأکید کرد که تداوم تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران به اهداف خود نخواهد رسید و شکست خواهد خورد.

در این بیانیه آمده است: ما بر حق کامل ایران برای دفاع از خویش و هدف قرار دادن منافع آمریکا تاکید می کنیم. ادامه تجاوزات علیه ایران به متجاوزان و اقتصاد جهانی آسیب خواهد رساند.

وزارت امور خارجه یمن همچنین تأکید کرد: یمن در چارچوب معادله وحدت میادین، در کنار ایران ایستاده است و هماهنگی مستمری در خصوص تحولات وجود دارد و ما گزینه‌های زیادی داریم که در صورت نیاز از آن استفاده خواهیم کرد.

بنابر این گزارش، در پی تجاوزات جدید آمریکا علیه ایران، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داد.

روابط عمومی ارتش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساعاتی قبل، با پهپادهای انهدامی خود، سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادهای قرار داد.

بنا بر این اطلاعیه، همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.

ارتش جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: عواقب اینگونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود و در صورت تکرار این حملات،پاسخ های شدیدتری خواهیم داد.

کد مطلب 6886165

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