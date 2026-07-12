به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «نگاه تو» با صدای علی رستمیان و آلبوم «بزم ساقی» با هنرمندی محمد فلکی عنوان عنوان ۲ آلبوم تازه منتشر شده در فرآیند تولید و فروش محصولات موسیقایی هستند که طی روزهای گذشته به صورت مجزا با محتوای موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

در آلبوم «نگاه تو» با اجرای گروه «قمر» به سرپرستی نوید دهقان روی آثار آهنگسازان شناخته شده موسیقی ایرانی از جمله روح الله خالقی، پرویز یاحقی، عبدالله جهان پناه و رضا داوری تولید شده، علی رستمیان از هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی به عنوان خواننده حضور دارد.

تصنیف «چشم سیاه» با شعر کریم خدیویان و آهنگسازی عبدالله جهان پناه، تصنیف «اسیر دل» با شعر بیژن ترقی و آهنگسازی پرویز یاحقی، تصنیف «سراب آرزو» با شعر بیژن ترقی و آهنگسازی پرویز یاحقی، آواز بیات ترک با غزل‌های سعدی در گوشه های «قطار»، «دشتی»، «دوگاه» و «شکسته» با نوازندگی تارساسان بازگیر، تصنیف «خدا دل مبتلا دل» در قالب آهنگ محلی با شعر بیژن ترقی، تصنیف «بوی جولیان» با شعر رودکی و آهنگسازی روح الله خالقی و تصنیف «مست و دیوانه» با شعر معینی کرمانشاهی و آهنگسازی رضا داوری قطعاتی هستند که در آلبوم «نگاه تو» گنجانده شده اند.

نوید دهقان نوازنده کمانچه و کمانچه آلتو، شاهین صفایی نوازنده تار و بم تار، حسام عظیمی نوازنده تمبک، علیرضا گرانفر نوازنده سنتور اعضای گروه نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند.

«بزم ساقی» نیز عنوان دیگر آلبومی است که طی روزهای اخیر در ژانر موسیقی کلاسیک ایران برای مخاطبان و علاقه مندان این گونه موسیقایی آماده سازی شده است.

«خاطر تو» با کلام سعدی، آهنگسازی محمد فلکی، مقدمه و تنظیم ابوالفضل هاشمی، «نسیم زلف» با کلام داریوش توسلی، آهنگسازی محمد فلکی (براساس موسیقی خراسان)، ساز و آواز «خاک آستان» با کلام سعدی در دستگاه شور، چهار مضراب «سرمست» ساخته امیرحسین زارع کار، «درخت ارغوان» با کلام سعدی، آهنگ محمد فلکی، مقدمه و تنظیم ابوالفضل هاشمی، «غم عشق» با کلام حافظ و آهنگ امیرحسین زارع کار، «بزم ساقی» با کلام امیرداریوش توسلی و آهنگ محمد فلکی قطعاتی هستند که در آلبوم «بزم ساقی» با بازنگری و تنظیم نهایی محمد فلکی و همراهی امیرحسین زارع کار منتشر شده اند.

محمد فلکی خواننده، امیرحسین زارع کار نوازنده تار، سه تار، شورانگیز، بم تار، صمد برقی نوازنده کمانچه، مهدی اسکندری نوازنده نی، محمود اکبری نوازنده تمبک، عاطفه هاشم زاده نوازنده دف، دایره و کوزه و حمید شاه میرزایی صدابردار، میکس و مستر برخی از عوامل اجرایی آلبوم «بزم ساقی» را تشکیل می‌دهند.