گرمای بیش از ۴۵ درجه در راه خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: برای امروز و فردا وزش باد شدید، همراه با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا با احتمال بروز خسارت در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: این شرایط برای شهر مشهد هم داریم و انتظار می‌رود امروز و فردا کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار بگیرد.

وی افزود: امروز شاهد کاهش موقتی دما در مشهد خواهیم بود. از فردا روند افزایش دمای هوا مجددا در استان آغاز می‌شود و آخر هفته هوای گرمی را در استان خواهیم داشت.

مبشری نسب بیان کرد: دمای حداکثر در غالب نقاط استان حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد و در نواحی گرمسیر به بیش از ۴۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: برای امروز هم احتمال بارش به صورت رگبار باران را در شمال غرب استان داریم.