به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، این سازمان برنامههای تحولی خود در حوزه منابع، پشتیبانی، بودجه، سرمایه انسانی و نظام اداری را تشریح کرد و تمرکززدایی، حکمرانی دادهمحور، توسعه مشارکتهای اجتماعی، مولدسازی داراییها، هوشمندسازی نظام تصمیمگیری و گسترش پوششهای بیمهای از مهمترین محورهای این برنامهها هستند.
این برنامهها در نشست بررسی برنامههای تحولی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی با حضور برخط مدیران کل و معاونان استانی، رئیس سازمان بهزیستی و اعضای شورای معاونان سازمان مطرح شد.
در این نشست، اجرای برنامه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاستهای دولت مورد تأکید قرار گرفت و بر اساس آن، معماری سازمان بهزیستی با رویکردی چابک، مبتنی بر تحول دیجیتال و حکمرانی دادهمحور عملیاتی خواهد شد.
بیمه رایگان همه زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری
رئیس سازمان بهزیستی در این نشست با اشاره به تفاهمنامه اخیر میان سازمان بهزیستی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: ارزش ریالی این تفاهمنامه ۳.۵ همت است و بر اساس آن تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری ساکن روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به صورت رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار میگیرند.
سیدجواد حسینی افزود: تمامی افراد پشت نوبت در سال جدید تحت پوشش قرار خواهند گرفت و از امسال نیز دو هزار نفر از بیمهشدگان قبلی مشمول دریافت مستمری شدهاند.
سه محور تحول؛ عدالت، فرصتآفرینی و مشارکت
وی با اشاره به جهتگیریهای کلان برنامههای تحولی سازمان بهزیستی گفت: عدالتمحوری، خلق فرصتهای متنوع و توسعه مشارکت اجتماعی سه محور اصلی برنامههای این معاونت را تشکیل میدهد.
حسینی درباره تحقق عدالت اجتماعی اظهار کرد: ابزارهای تحقق عدالت بیش از آنکه اقتصادی باشند، فرهنگی و اجتماعی هستند و تحقق این هدف نیازمند مشارکت مردم و استقرار زیستبوم جامع مشارکت است.
وی هفته بهزیستی را فرصتی برای اجتماعیسازی بیشتر سازمان دانست و افزود: در ایام جنگ، تماس مردم با بهزیستی افزایش یافت و سازمان بیش از گذشته در متن جامعه قرار گرفت و این موضوع به افزایش مشارکتهای مردمی منجر شد.
رئیس سازمان بهزیستی خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: برنامههای خود را با مناسک و مناسبتهای اجتماعی پیوند بزنید تا فعالیتهای سازمان بیش از پیش اجتماعی شود.
تمرکززدایی کلیدواژه تحول اداری
حسینی با انتقاد از تمرکز بالای نظام اداری کشور گفت: ساختار اداری ما به شدت متمرکز است و حرکت به سمت تمرکززدایی از طریق محلهمحوری، چابکسازی و هوشمندسازی سازمان محقق خواهد شد.
سهگانه تحول در حوزه منابع بهزیستی؛استفاده از ظرفیتهای درونی و مشارکتهای مردمی برای خلق منابع مالی جدید
وی افزود: سازمان بهزیستی برای پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه هدف ناگزیر است اختیارات بیشتری را به استانها و سطوح محلی واگذار کند.
رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به منابع مالی گفت: هیچ کشوری صرفاً با اتکا به منابع دولتی قادر به تحقق رفاه اجتماعی نیست و باید مسیرهای مختلفی برای خلق منابع جدید طراحی شود.
وی درباره خلق منابع مالی جدید افزود: نخستین مسیر، افزایش سهم بهزیستی از منابع عمومی دولت است که این اتفاق در سالهای اخیر رخ داده و سهم سازمان بهزیستی به ۲.۴۰ رسیده که یک رکورد محسوب میشود.
حسینی ادامه داد: به ازای هر رقمی که از ستاد دریافت میشود باید بتوان از ظرفیتهای استانی، مشارکتهای مردمی و منابع محلی نیز استفاده کرد.
لشکر خفته بهزیستی و ظرفیتهای آزاد نشده
وی با اشاره به ظرفیتهای درونی سازمان اظهار کرد: سازمان بهزیستی از امکانات، منابع و ظرفیتهایی برخوردار است که هنوز به طور کامل فعال نشدهاند و میتوان از طریق مولدسازی و افزایش بهرهوری، ارزش افزودهای بیش از منابع دولتی ایجاد کرد.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی حدود سه هزار ملک در اختیار دارد و اگر امسال تنها ۴۰ ملک مولدسازی شود و منابع حاصل از آن برای تکمیل ۱۵۰ پروژه نیمهتمام به کار گرفته شود، خدمت بزرگی به جامعه هدف خواهد بود.
توسعه مشارکتهای درونسازمانی و بیرونی
وی یکی دیگر از راهبردهای تحول را توسعه مشارکتها دانست و گفت: برای خلق فرصتهای جدید باید مشارکتها را هم در داخل و هم در خارج از سازمان گسترش دهیم. مشارکت درونسازمانی به این معناست که بخشهای مختلف سازمان مانند معاونت توانبخشی و مرکز مشارکتهای مردمی، پروژههای مشترک تعریف و اجرا کنند.
وی افزود: مشارکت بیرونی نیز شامل همکاری با سازمانها، مؤسسات، اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد زیستبوم جامع مشارکت برای خلق فرصتهای جدید است.
رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: فعالیتهای محلهمحور و اجتماعمحور میتواند محدودیت منابع دولتی را تا حد زیادی جبران کند.
کارکنان سرمایه اصلی سازمان
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروی انسانی پرداخت و گفت: اینکه گفته میشود کارکنان بهزیستی کمترین حقوق را در میان دستگاههای اجرایی دریافت میکنند، صحیح نیست هرچند دریافتی کارکنان پایین است و باید برای بهبود وضعیت آنان تلاش شود. کارگروه رفاه و معیشت کارکنان بهزیستی باید به صورت جدی فعال شود و راهکارهای جدیدی برای ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان ارائه کند.
رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: اگر منابع انسانی از انگیزه، مهارت و رضایت کافی برخوردار نباشند، تمام سرمایهگذاریهای سازمان بیاثر خواهد شد.
وی همچنین توسعه مراکز رفاهی و ورزشی کارکنان را یکی از اقدامات مثبت سالهای اخیر دانست.
سه شاخص توسعهیافتگی از نگاه پارسونز
حسینی در ادامه با اشاره به نظریههای توسعه اجتماعی گفت: تالکوت پارسونز برای تفکیک جوامع توسعهیافته از توسعهنیافته سه شاخص را مطرح میکند.نخستین شاخص، عامگرایی در روابط در مقابل خاصگرایی است به این معنا که روابط بر اساس نقشهای اجتماعی تنظیم شود نه روابط خویشاوندی و شخصی.
وی شاخص دوم را نگاه اکتسابی در برابر نگاه انتصابی در واگذاری مسئولیتها عنوان کرد و افزود: افراد باید براساس شایستگیها و توانمندیهای خود مسئولیت بگیرند.
رئیس سازمان بهزیستی سومین شاخص را تفکیک نقشهای سازمانی و پرهیز از تداخل نقشها دانست و گفت: سازمانهای پیشرفته بر پایه عامگرایی، شایستهسالاری و تفکیک نقشها اداره میشوند و اگر این مؤلفهها به درستی در سازمان محقق شود، پویایی و کارآمدی افزایش خواهد یافت.
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