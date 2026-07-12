به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اعلام این خبر گفت: امروز برای حوزه مددکاری کشور و همچنین برای سازمان بهزیستی که داعیه مددکاری اجتماعی دارد و پیشرو در برون سپاری خدمات مختلف بوده است، روز بسیار خوبی است.

وی ضمن تشکر از همکاران حوزه مشارکت ها، ارزیابی عملکرد و حراست که در برگزاری این جلسه همکاری داشته اند؛ گفت: زمانی که در مسئولیت معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی قرار گرفتم و در ابلاغی که توسط رئیس سازمان برای من صادر شدبر اهمیت احیا، تقویت و توسعه کلینیک های مددکاری اجتماعی تاکید شده است و بر همین اساس طی جلسات مکرر با همکاران حوزه مشارکت ها به این جمع بندی رسیدیم که شبکه جدیدی شکل دهیم که مشکلات کانون قبلی را نداشته باشد.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: جلسه امروز به دلیل مشکلات جنگ و مسائل کشور به تعویق افتاد و تشکیل جلسه با معرفی یک نماینده از هر استان و حضور در مجمع و همچنین برگزاری انتخابات برنامه ریزی شد. و هر فردی که در این انتخابات معرفی شود قطعا مورد حمایت سازمان بهزیستی است.

موسوی چلک گفت:این دوره برای احیای کلینیک ها دوره ای حساس است و همه کسانی که عضو این شبکه هستند(نه فقط اعضای هیأت مدیره) کمک کنند تا کلینیک ها قوت بیشتری بگیرند و در چارچوب اساس نامه وظایف خود را انجام دهند.

افتتاح شبکه ملی کلینیک های اجتماعی در هفته بهزیستی امسال

وی افزود:خوشبختانه رئیس سازمان بهزیستی سیاست شبکه سازی را به عنوان یکی از استراتژی های دوازده گانه سازمان بهزیستی عنوان کرده است. همچنین یکی از برنامه های هفته بهزیستی امسال افتتاح رسمی شبکه ملی کلینیک های مددکاری در روز ۲۹ تیرماه است و قطعا پوششس خبری گسترده تری خواهد داشت.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: انتظار ما این است که همه اعضای شبکه در تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و ایده و نظرات خود را مطرح کنند و سازمان بهزیستی را به عنوان یک شریک در کنار خود ببینند.

گفتنی است در نشست ۲ عضو اصلی، ۲ عضو علی البدل ، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل بر اساس تعداد آرای افراد حاضر در جلسه انتخاب و به عنوان اعضای هیأت مدیره شبکه ملی کلینیک های مدد کاری اجتماعی کشور معرفی شدند.