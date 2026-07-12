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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

«لیندسی گراهام»، سناتور ضدایرانی آمریکا مُرد/ صهیونیست‌ها سوگوار شدند

«لیندسی گراهام»، سناتور ضدایرانی آمریکا مُرد/ صهیونیست‌ها سوگوار شدند

رسانه‌های آمریکایی از «مرگ ناگهانی» سناتورِ جنگ‌طلب و ضدایرانی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که سناتور ضدایرانی و جنگ‌طلبِ این کشور «به صورت ناگهانی» و در سن ۷۱ سالگی مُرد.

دفتر لیندسی گراهام با انتشار بیانیه کوتاهی در فضای مجازی اعلام کرد که «در شامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه، سناتور آمریکایی لیندسی گراهام بر اثر بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت.»

لیندسی گراهام که بود؟

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های سیاسی این کشور بود که از سال ۲۰۰۳ نمایندگی ایالت کارولینای جنوبی را در مجلس سنای آمریکا بر عهده داشت. او به مواضع محافظه‌کارانه، حمایت قاطع از سیاست‌های نظامی ایالات متحده و پشتیبانی همه‌جانبه از اسرائیل شهرت داشت.

گراهام پس از فارغ‌التحصیلی به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به‌عنوان وکیل نظامی و دادستان کار کرد. او مدتی نیز در پایگاه هوایی «راین-ماین» در آلمان مأموریت داشت و سپس فعالیت خود را در گارد ملی هوایی و نیروی ذخیره هوایی آمریکا ادامه داد.

دوران فعالیت نظامی او بیش از سه دهه به طول انجامید و در این مدت در جنگ‌های علیه افغانستان و عراق مشارکت داشت. وی سرانجام در سال ۲۰۱۵، پس از ۳۳ سال با درجه سرهنگ بازنشسته شد.

گراهام فعالیت سیاسی خود را با عضویت در مجلس نمایندگان ایالت کارولینای جنوبی آغاز کرد و بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ در این سمت حضور داشت. او در سال ۱۹۹۴ به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت.

در سال ۲۰۰۲ نیز به‌عنوان نماینده ایالت کارولینای جنوبی به مجلس سنای آمریکا انتخاب شد و در دوره‌های بعد نیز بارها توانست کرسی خود را حفظ کند. وی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ ریاست کمیته قضایی سنای آمریکا را بر عهده داشت.

گراهام در سال ۲۰۱۵ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از سوی حزب جمهوری‌خواه اعلام کرد، اما در دسامبر همان سال کارزار انتخاباتی خود را به حالت تعلیق درآورد.

مهم‌ترین مواضع سیاسی

این سناتور تندروی آمریکایی از حامیان سرسخت مداخلات نظامی آمریکا در خارج از این کشور بود و از جمله چهره‌هایی محسوب می‌شد که خواستار گسترش حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه در جریان جنگ‌های داخلی این دو کشور بود.

او همچنین به مواضع سخت‌گیرانه در قبال مسائل خاورمیانه شهرت داشت و از سرسخت‌ترین حامیان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بود و همواره از سیاست‌های تهاجمی و اعمال فشار حداکثری علیه ایران و برنامه هسته‌ای تهران حمایت می‌کرد. گراهام همچنین از متحدان نزدیک و چهره‌های مورد اعتماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به شمار می‌رفت. هرچند در مقاطعی میان آن دو اختلاف‌نظرهایی به وجود آمد، اما گراهام بعدها بار دیگر از ترامپ در بسیاری از پرونده‌های سیاسی حمایت کرد.

گراهام از حامیان پرنفوذ اسرائیل در کنگره آمریکا بود و بارها خواستار ارسال تسلیحات بیشتر به اسرائیل در جریان جنگ غزه پس از عملیات «طوفان الاقصی» شد. او همچنین تصمیم دولت جو بایدن برای تعلیق ارسال بخشی از محموله‌های تسلیحاتی به اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد.

در ماه مه ۲۰۲۴، گراهام با اظهاراتی جنجال‌برانگیز، جنگ غزه را با بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. وی استفاده آمریکا از بمب اتمی در آن زمان را «تصمیمی درست» دانست و خواستار تأمین هر آنچه اسرائیل برای پایان دادن به جنگ نیاز دارد، شد؛ اظهاراتی که با موج گسترده‌ای از انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو شد.

لیندسی گراهام در دی‌ماه پارسال: امیدوارم و خوش‌بین هستم که حکومت ایران در روزهای پایانی عمر خود قرار دارد

گزارش شبکه «ان‌بی‌سی» از جزئیات مرگ سناتور گراهام

شبکه ان‌بی‌سی به نقل از یک مسئول برجسته در دفتر سناتور لیندسی گراهام گزارش داد، هیچ نشانه ای مبنی بر وخامت شرایط جسمی سناتور قبل از مرگش مشاهده نشده بود.

در این گزارش آمده است که تیم های امدادی بعد از دریافت یک گزارش مبنی بر وقوع مشکل قلبی برای لیندسی گراهام خود را به منزل وی رساندند.

عکس‌هایی از صحنه که توسط NBC News بررسی شده است، نشان می‌دهد که امدادگران شخصی را با برانکارد از خانه گراهام به آمبولانسی که منتظر بود، منتقل می‌کنند. ماشین‌های پلیس و آتش‌نشانی نیز در محل حضور داشتند.

قرار بود او روز یکشنبه در برنامه «ملاقات با مطبوعات» شبکه ان‌بی‌سی نیوز حضور یابد.

از تحریم تا حمله نظامی؛ مروری بر مواضع ضدایرانی لیندسی گراهام

لیندسی گراهام از اصلی‌ترین حامیان سیاست فشار حداکثری و اقدام نظامی علیه ایران در حالی امروز مُرد که بسیاری از مواضع جنجالی او درباره ایران، از جمله اظهاراتش درباره منابع انرژی ایران همچنان مورد توجه قرار دارد.

گراهام در اسفند سال گذشته در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، با دفاع از سیاست تغییر نظام در ایران، مدعی شده «اگر این حکومت سقوط کند، خاورمیانه جدیدی خواهیم داشت، درآمدهای هنگفتی به دست خواهیم آورد و دیگر کسی تنگه هرمز را تهدید نخواهد کرد.

او در همان گفت‌وگو، منابع نفتی ایران و ونزوئلا را از اهداف راهبردی آمریکا در رقابت با چین توصیف کرده و مدعی شد که در صورت تحقق این هدف، واشنگتن به بخش قابل توجهی از ذخایر انرژی جهان دست خواهد یافت.

این سناتور جنگ‌طلب آمریکایی طی دو دهه گذشته از سرسخت‌ترین حامیان تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه ایران بود. او در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ نیز بارها از افزایش فشارهای نظامی، سایبری و اطلاعاتی علیه ایران حمایت کرد.

این سناتور جمهوری‌خواه همچنین در آن مقطع با انتشار ویدئویی مشترک با «رضا پهلوی» پسر شاه مخلوع ایران از او حمایت کرد و مدعی شد که «کمک در راه است.»

گراهام در ماه‌های اخیر نیز بارها خواستار اقدام نظامی علیه ایران شده بود. او در یکی از مصاحبه‌های خود تهدید کرد که آمریکا ایران را «با خاک یکسان خواهد کرد» و در اظهارنظری دیگر، شرایط کنونی را بهترین فرصت برای «خنثی کردن ایران» توصیف کرد.

پیش از این روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز در گزارشی اعلام کرده بود که «گراهام از جمله چهره‌هایی بوده که در ترغیب دونالد ترامپ به اقدام نظامی علیه ایران نقش مؤثری ایفا کرد.»

نتانیاهو: اسرائیل بزرگترین دوستدار خود را از دست داد؛ سوگواریم!

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سارا و من همراه با مردم آمریکا، در غم از دست دادن دوست عزیزمان، سناتور لیندسی گراهام، سوگوار هستیم. در دیدار اخیرمان به او گفتم: «لیندسی دوست بزرگ اسرائیل و دوست صمیمی من است. ما هیچ دوستی بهتر از لیندسی نداریم.»

لیندسی به‌خوبی درک می‌کرد که امنیت اسرائیل و آمریکا از یکدیگر جدایی‌ناپذیر است. او زندگی خود را وقف دفاع از آمریکا، تقویت اتحاد میان دو کشور و حمایت از جهان آزاد کرد.

اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داده است. آمریکا یک میهن‌دوست بزرگ را از دست داده و من نیز دوستی عزیز را از دست داده‌ام.

دل‌های ما در این روزهای دشوار با خانواده لیندسی و مردم آمریکا است. امیدوارم ارزش‌ها و ابتکارهای او همچنان راهنمای ما در مسیر پیروزی و صلح باشد و یاد و خاطره‌اش برای همیشه گرامی بماند.

«لیندسی گراهام»، سناتور ضدایرانی آمریکا مُرد



ترامپ: خیلی غم‌انگیز است

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناخته‌ام، درگذشت! او همیشه در حال کار بود و یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد!!! جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام میشود. خیلی غم‌انگیز است!

«لیندسی گراهام»، سناتور ضدایرانی آمریکا مُرد

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز با انتشار یک پست در فضای مجازی به سرعت به اعلام خبر مرگ لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی حامی این رژیم واکنش نشان داد.

وی در این پست ضمن ابراز ناراحتی گفت: امروز اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داد.

گراهام یکی از سناتورهای تندروی ضد ایرانی به شمار می رفت که مواضع جنگ طلبانه ای علیه غزه، حزب الله، حماس، ایران و روسیه اتخاذ کرده است.

واکنش وزیر اسرائیلی به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا


در همین رابطه اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی گفت: سناتور گراهام رهبر واقعی همکاری‌های آمریکا و اسرائیل بود. از مرگ سناتور گراهام شوکه شدم و قلبم شکست!

یائیر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی با انتشار یک پست نوشت: لیندسی گراهام در درجه اول یک دوست بود. عمیقا جای خالی شوخ طبعی و انرژی او احساس خواهد شد! او ارادت عمیقی به مردم ما و چشم‌انداز روشنی برای خاورمیانه‌ای امن و آرام داشت!

واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

«آمیچایی استین» خبرنگار شبکه صهیونیستی «آی‌۲۴» در واکنش به مرگ این سناتور جمهوری‌خواه و جنگ‌طلب نوشت: سناتور لیندسی گراهام، از هواداران اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستداران اسرائیل در سنا، درگذشت.»

کد مطلب 6885527
محسن وفایی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      147 21
      پاسخ
      خدارو شکر.
      • گوزانی IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
        6 1
        خدا روشکر به درک واصل شد
    • مریم IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      99 16
      پاسخ
      انشاءالله روزی ترامپ و نتانیاهو
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      60 8
      پاسخ
      این اولیش بود
    • سیدمهدی IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      53 7
      پاسخ
      این از اولیش که هنوز باید ادامه دار باشه تا برسیم به اون اصل کاری که به اونم می رسه انشاءالله
    • مبارز IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      52 5
      پاسخ
      نوبتی هم باشه نوبت نتانیابو و گوریل آمریکاییه
    • علیرضا IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      51 8
      پاسخ
      مرد ❌ به درک واصل شد ✅
    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      48 3
      پاسخ
      ان شاء الله فرجام کار ترامپ و نتانیاهو و تمام سران صهیونیست همین باشد بزودی
    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      46 3
      پاسخ
      الحمدلله رب العالمین، خدا را شکر ،انشاالله دست ترامپ ملعون و نتانیاعوی پلید را هر چه سریعتر بگیرد الهی آمین
    • زهرا US ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      41 6
      پاسخ
      قربان خدا برم
    • کشوردوست IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      43 3
      پاسخ
      ان شاء الله بزودی زود فرجام کار ترامپ و نتانیاهو و تمام سران صهیونیست همین باشد.
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      50 4
      پاسخ
      انشالله یواش یواش نوبت همشون میشه
    • نمک IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      42 5
      پاسخ
      عمو برعنداز ها یه هویی مرد ان شالله بقیه شون هم یه هویی می میرن
    • علیرضا IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      38 5
      پاسخ
      عاقبت تمامی دشمنان ایران و ایرانی و دین اسلام همینه، اسفل السافلین خوش بگذره
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      39 6
      پاسخ
      قدرت الهی
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      33 2
      پاسخ
      از ترامپ و نتانیاهو می خواهم که از لیندسی گراهام درس گرفته، هر چه سریع تر چمدان آخرت را ببندند.
    • Nafas IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      32 3
      پاسخ
      انشالله قسمت ترامپ و نتانیاهو
    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      19 1
      پاسخ
      افراد اسراییل گرا نداریم کل آمریکا بر آن پایست..
    • قربان IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      26 1
      پاسخ
      خداروشکر عاقبت همه سگهای کثیف امریکا واسراییل انشالله همینه لعنت خدا وپیامبران بر روحش.ببینید اقای خامنه ای شهید شدن دنیا گریه کرد ولی این سگ کثیف به درک واصل شد دنیا داره میرقصه خدایا بزرگیتو شکر.
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      26 5
      پاسخ
      هرکس با آل علی در بیفتد ور می افتد، این عاقبت دشمنان ال علی هست مگر می‌شود فرزند علی( ع) شهید کرد و قسر در رفت.انشالله سرنوشت ترامپ هم همین خواهد بود
    • علی IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      34 2
      پاسخ
      شخص خبیثی بود خداوند او را لعنت کند و در آتش جهنم گرفتارش فرماید.
      • سید IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
        22 3
        ان شاالله قسمت بقیشان که به درک وبه جهنم واصل بشوند
    • سید سجاد IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      25 1
      پاسخ
      به درک واصل شد.
    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      26 1
      پاسخ
      خدالعنتش کنه
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      31 1
      پاسخ
      فرشته مقرب الهی عزرائیل ! سلام الله علیک آقاجان قربانت دستت اگر می شود سری هم به کاخ سفید بزنید ! زیاد عرضی نیست.
    • ع.ا IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      26 1
      پاسخ
      خداروشکر
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      18 2
      پاسخ
      خداراشکر،انشاالله بزودی زود شاهد مرگ سگ زردباشیم.
    • سرباز وطن IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      15 1
      پاسخ
      انشاالله به عقوبت جهنم خون‌های ریخته شده گریبان‌گیرش خواهدشد فتنه و قاتل بشریت حقش به مردن ناگهانی وعذاب الهی گرفتار خواهد شد، روزی دیگر سردمداران آمریکایی صیهونی باشد
    • اکبر IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      16 1
      پاسخ
      یک خون آشام به درک واصل شد. به امید شنیدن خبر ترامپ، نتانیاهو، بن گویر و ....
    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      10 1
      پاسخ
      به درک واصل شد
    • آنتی غربگدا IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      10 1
      پاسخ
      برو به درک
    • زکیه IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      9 1
      پاسخ
      خدایا به حق خون های به ناحق ریخته ،بچه های عزیز میناب ،غزه ،لبنان ،افغانستان ،عراق ،و..... و از همه مهمتر رهبر شهید عزیز تر از جانمان ریشه ترامپ و نتانیاهو را بکن ،امین
    • IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      9 1
      پاسخ
      الحمدلله رب العالمین ان شاالله مرگ ناگهانی شامل همه ی کفار بشه هرچه زودتر
    • IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      11 1
      پاسخ
      خدایا شکر
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      11 1
      پاسخ
      لیندسی گراهام به درک واصل شد بعد نوبت ترامپ و نتانیاهو است آسیاب به نوبت خشم خدا دامنگیر ترامپ و نتانیاهو هم می شود
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      12 1
      پاسخ
      به امید مرگ همه دار و دسته اپستین کثیف و جنایتکار ... برید به جهنم عوضی های یانکی و صهیونی
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      12 1
      پاسخ
      سقط شد ، حالا باید بقیه سناتورهای ضد ایرانی منتظر پیوستن به این ملعون باشند
    • جانفدا IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      9 1
      پاسخ
      سلام. لطفاً نگویید گراهام درگذشت، بگویید سقط شد، بگویید به درک واصل شد. زنده وپاینده باد ایران عزیز ومقتدر
    • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      11 1
      پاسخ
      الهی رهسپار درک اسفل بشه. نفر بعدی بن گویر خیلی زیاد نفس می کشه
    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      7 1
      پاسخ
      آدمها می آیند و می روند و هر کدام یک ماموریتی در این دنیا دارند
    • بازنشسته IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      15 1
      پاسخ
      برو یه جهنم یکی از قاتلان ۷۰ هزار انسان در غزه این شیطان گور به گور شده‌ بود
    • عباس رضا پیرو IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      10 1
      پاسخ
      لعنت الله الی قوم الظالمین ، سرانجام کفار همین است
    • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      11 1
      پاسخ
      الحمدلله یکی از شغال های هار ضد بشریت به جهنم رفت انشالله منتظر نابودی دیگر شغال های ضد بشریت و انسانیت هستیم به زودی انشالله وعده خداوند نابودی ظالمین است
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      6 1
      پاسخ
      هر که با ال علی در افتاد ور افتاد
    • صابر قمی ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      4 1
      پاسخ
      ان‌شاءالله به زودی رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی خبر مرگ ترامپ احمق و سگ هارش نتانیاهوی کودک‌کش را مخابره کنند
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      4 1
      پاسخ
      به امید خدا به زودی خبر مرگ ترامپ و نتانیاهو و بن گویر رو بشنویم
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      5 1
      پاسخ
      خدایا یه مرگ ناگهانی هم نصیب ترامپ و بی بی بفرما
    • US ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      7 1
      پاسخ
      یک آشغال به تمام معنا و یک حامی کودک کش های خبیث جهان به درک واصل شد . آقای ترامپ کودک آزار و تو نتانیاهو امیدوارم هر چه زودتر به دیدار دوست آشغال خود در اسفل السافلین بپیوندید و جهان را از وجود خبیث خود آسوده نمایید. تف بر شما ها و لعنت بر دوست گور بگور شده آشغال تان.
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      7 1
      پاسخ
      عاقبت دشمنان ایران و ایرانی خداروشکر
    • اکبر IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      10 1
      پاسخ
      امیدوارم که با معاویه و یزید در جهنم هم سفره شود.
    • فرزاد IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      4 1
      پاسخ
      من این خبر تلخ را به اینترنشنال و سایر دوستان تسلیت میگویم امیدوارم غم اخر این دوستان نباشد
    • منصف IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      2 1
      پاسخ
      در قیامت هرکس با امام خود محشور میشود لیندسی گراهم و ترامپ امام بعضی از فارسی زبانهای خارج و داخل کشور بودند، شما فارسی زبانهای پیرو ترامپ و لیندسی به زودی به انها خواهید پیوست، فقط این را بدانید در قیامت هیچ بهانه ای برای جدایی و فرار از این موجودات متعفن ندارید
    • سرباز اقا جان IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      5 4
      پاسخ
      لعنت خدا بر او باد
    • رهرو ولایت IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      6 1
      پاسخ
      الحمدلله رب العالمین
    • ایرانی CN ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      3 1
      پاسخ
      سلطنت طلبان بی آنکل شدند.

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