به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که سناتور ضدایرانی و جنگ‌طلبِ این کشور «به صورت ناگهانی» و در سن ۷۱ سالگی مُرد.

دفتر لیندسی گراهام با انتشار بیانیه کوتاهی در فضای مجازی اعلام کرد که «در شامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه، سناتور آمریکایی لیندسی گراهام بر اثر بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت.»

لیندسی گراهام که بود؟

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های سیاسی این کشور بود که از سال ۲۰۰۳ نمایندگی ایالت کارولینای جنوبی را در مجلس سنای آمریکا بر عهده داشت. او به مواضع محافظه‌کارانه، حمایت قاطع از سیاست‌های نظامی ایالات متحده و پشتیبانی همه‌جانبه از اسرائیل شهرت داشت.

گراهام پس از فارغ‌التحصیلی به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به‌عنوان وکیل نظامی و دادستان کار کرد. او مدتی نیز در پایگاه هوایی «راین-ماین» در آلمان مأموریت داشت و سپس فعالیت خود را در گارد ملی هوایی و نیروی ذخیره هوایی آمریکا ادامه داد.

دوران فعالیت نظامی او بیش از سه دهه به طول انجامید و در این مدت در جنگ‌های علیه افغانستان و عراق مشارکت داشت. وی سرانجام در سال ۲۰۱۵، پس از ۳۳ سال با درجه سرهنگ بازنشسته شد.

گراهام فعالیت سیاسی خود را با عضویت در مجلس نمایندگان ایالت کارولینای جنوبی آغاز کرد و بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ در این سمت حضور داشت. او در سال ۱۹۹۴ به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت.

در سال ۲۰۰۲ نیز به‌عنوان نماینده ایالت کارولینای جنوبی به مجلس سنای آمریکا انتخاب شد و در دوره‌های بعد نیز بارها توانست کرسی خود را حفظ کند. وی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ ریاست کمیته قضایی سنای آمریکا را بر عهده داشت.

گراهام در سال ۲۰۱۵ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از سوی حزب جمهوری‌خواه اعلام کرد، اما در دسامبر همان سال کارزار انتخاباتی خود را به حالت تعلیق درآورد.

مهم‌ترین مواضع سیاسی

این سناتور تندروی آمریکایی از حامیان سرسخت مداخلات نظامی آمریکا در خارج از این کشور بود و از جمله چهره‌هایی محسوب می‌شد که خواستار گسترش حضور نظامی آمریکا در عراق و سوریه در جریان جنگ‌های داخلی این دو کشور بود.

او همچنین به مواضع سخت‌گیرانه در قبال مسائل خاورمیانه شهرت داشت و از سرسخت‌ترین حامیان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ بود و همواره از سیاست‌های تهاجمی و اعمال فشار حداکثری علیه ایران و برنامه هسته‌ای تهران حمایت می‌کرد. گراهام همچنین از متحدان نزدیک و چهره‌های مورد اعتماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به شمار می‌رفت. هرچند در مقاطعی میان آن دو اختلاف‌نظرهایی به وجود آمد، اما گراهام بعدها بار دیگر از ترامپ در بسیاری از پرونده‌های سیاسی حمایت کرد.

گراهام از حامیان پرنفوذ اسرائیل در کنگره آمریکا بود و بارها خواستار ارسال تسلیحات بیشتر به اسرائیل در جریان جنگ غزه پس از عملیات «طوفان الاقصی» شد. او همچنین تصمیم دولت جو بایدن برای تعلیق ارسال بخشی از محموله‌های تسلیحاتی به اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد.

در ماه مه ۲۰۲۴، گراهام با اظهاراتی جنجال‌برانگیز، جنگ غزه را با بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. وی استفاده آمریکا از بمب اتمی در آن زمان را «تصمیمی درست» دانست و خواستار تأمین هر آنچه اسرائیل برای پایان دادن به جنگ نیاز دارد، شد؛ اظهاراتی که با موج گسترده‌ای از انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو شد.

لیندسی گراهام در دی‌ماه پارسال: امیدوارم و خوش‌بین هستم که حکومت ایران در روزهای پایانی عمر خود قرار دارد

گزارش شبکه «ان‌بی‌سی» از جزئیات مرگ سناتور گراهام

شبکه ان‌بی‌سی به نقل از یک مسئول برجسته در دفتر سناتور لیندسی گراهام گزارش داد، هیچ نشانه ای مبنی بر وخامت شرایط جسمی سناتور قبل از مرگش مشاهده نشده بود.

در این گزارش آمده است که تیم های امدادی بعد از دریافت یک گزارش مبنی بر وقوع مشکل قلبی برای لیندسی گراهام خود را به منزل وی رساندند.

عکس‌هایی از صحنه که توسط NBC News بررسی شده است، نشان می‌دهد که امدادگران شخصی را با برانکارد از خانه گراهام به آمبولانسی که منتظر بود، منتقل می‌کنند. ماشین‌های پلیس و آتش‌نشانی نیز در محل حضور داشتند.

قرار بود او روز یکشنبه در برنامه «ملاقات با مطبوعات» شبکه ان‌بی‌سی نیوز حضور یابد.

از تحریم تا حمله نظامی؛ مروری بر مواضع ضدایرانی لیندسی گراهام

لیندسی گراهام از اصلی‌ترین حامیان سیاست فشار حداکثری و اقدام نظامی علیه ایران در حالی امروز مُرد که بسیاری از مواضع جنجالی او درباره ایران، از جمله اظهاراتش درباره منابع انرژی ایران همچنان مورد توجه قرار دارد.

گراهام در اسفند سال گذشته در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، با دفاع از سیاست تغییر نظام در ایران، مدعی شده «اگر این حکومت سقوط کند، خاورمیانه جدیدی خواهیم داشت، درآمدهای هنگفتی به دست خواهیم آورد و دیگر کسی تنگه هرمز را تهدید نخواهد کرد.

او در همان گفت‌وگو، منابع نفتی ایران و ونزوئلا را از اهداف راهبردی آمریکا در رقابت با چین توصیف کرده و مدعی شد که در صورت تحقق این هدف، واشنگتن به بخش قابل توجهی از ذخایر انرژی جهان دست خواهد یافت.

این سناتور جنگ‌طلب آمریکایی طی دو دهه گذشته از سرسخت‌ترین حامیان تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه ایران بود. او در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ نیز بارها از افزایش فشارهای نظامی، سایبری و اطلاعاتی علیه ایران حمایت کرد.

این سناتور جمهوری‌خواه همچنین در آن مقطع با انتشار ویدئویی مشترک با «رضا پهلوی» پسر شاه مخلوع ایران از او حمایت کرد و مدعی شد که «کمک در راه است.»

گراهام در ماه‌های اخیر نیز بارها خواستار اقدام نظامی علیه ایران شده بود. او در یکی از مصاحبه‌های خود تهدید کرد که آمریکا ایران را «با خاک یکسان خواهد کرد» و در اظهارنظری دیگر، شرایط کنونی را بهترین فرصت برای «خنثی کردن ایران» توصیف کرد.

پیش از این روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز در گزارشی اعلام کرده بود که «گراهام از جمله چهره‌هایی بوده که در ترغیب دونالد ترامپ به اقدام نظامی علیه ایران نقش مؤثری ایفا کرد.»

نتانیاهو: اسرائیل بزرگترین دوستدار خود را از دست داد؛ سوگواریم!

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سارا و من همراه با مردم آمریکا، در غم از دست دادن دوست عزیزمان، سناتور لیندسی گراهام، سوگوار هستیم. در دیدار اخیرمان به او گفتم: «لیندسی دوست بزرگ اسرائیل و دوست صمیمی من است. ما هیچ دوستی بهتر از لیندسی نداریم.»

لیندسی به‌خوبی درک می‌کرد که امنیت اسرائیل و آمریکا از یکدیگر جدایی‌ناپذیر است. او زندگی خود را وقف دفاع از آمریکا، تقویت اتحاد میان دو کشور و حمایت از جهان آزاد کرد.

اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داده است. آمریکا یک میهن‌دوست بزرگ را از دست داده و من نیز دوستی عزیز را از دست داده‌ام.

دل‌های ما در این روزهای دشوار با خانواده لیندسی و مردم آمریکا است. امیدوارم ارزش‌ها و ابتکارهای او همچنان راهنمای ما در مسیر پیروزی و صلح باشد و یاد و خاطره‌اش برای همیشه گرامی بماند.





ترامپ: خیلی غم‌انگیز است



دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: سناتور لیندسی گراهام، یکی از بزرگترین افراد و سناتورهایی که تا به حال شناخته‌ام، درگذشت! او همیشه در حال کار بود و یک میهن‌پرست واقعی آمریکایی بود. جای خالی لیندسی بسیار احساس خواهد شد!!! جزئیات و ترتیبات بعدی اعلام میشود. خیلی غم‌انگیز است!





واکنش صهیونیست‌ها به مرگ سناتور ضدایرانی آمریکا

ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز با انتشار یک پست در فضای مجازی به سرعت به اعلام خبر مرگ لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی حامی این رژیم واکنش نشان داد.

وی در این پست ضمن ابراز ناراحتی گفت: امروز اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین دوستان خود را از دست داد.

گراهام یکی از سناتورهای تندروی ضد ایرانی به شمار می رفت که مواضع جنگ طلبانه ای علیه غزه، حزب الله، حماس، ایران و روسیه اتخاذ کرده است.



در همین رابطه اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی گفت: سناتور گراهام رهبر واقعی همکاری‌های آمریکا و اسرائیل بود. از مرگ سناتور گراهام شوکه شدم و قلبم شکست!

یائیر لاپید رئیس جریان اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی با انتشار یک پست نوشت: لیندسی گراهام در درجه اول یک دوست بود. عمیقا جای خالی شوخ طبعی و انرژی او احساس خواهد شد! او ارادت عمیقی به مردم ما و چشم‌انداز روشنی برای خاورمیانه‌ای امن و آرام داشت!





«آمیچایی استین» خبرنگار شبکه صهیونیستی «آی‌۲۴» در واکنش به مرگ این سناتور جمهوری‌خواه و جنگ‌طلب نوشت: سناتور لیندسی گراهام، از هواداران اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستداران اسرائیل در سنا، درگذشت.»