به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شیراز با هدف یکپارچهسازی فرآیند اطلاعرسانی و ارائه خدمات دقیق، سریع و هماهنگ به مشترکان، اعلام کرد تمامی اطلاعیههای مربوط به خاموشیهای با برنامه و اضطراری صرفاً از طریق درگاههای رسمی منتشر خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، مشترکان میتوانند برای مشاهده برنامه خاموشیها و دریافت آخرین اخبار و اطلاعیههای مرتبط از اپلیکیشن «برق من»، وبسایت رسمی شرکت توزیع نیروی برق شیراز، بازوی «برق من» در پیامرسان «بله» استفاده کنند.
همچنین ارسال اطلاعیه خاموشیهای برنامهریزیشده و اضطراری بر اساس شناسه قبض مشترکان از طریق نوتیفیکیشن اپلیکیشن «برق من» و پیامرسان «بله» در دستور کار قرار گرفته و بهصورت الزامی انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر ضرورت جلوگیری از انتشار اطلاعات غیرهمسان و ایجاد سردرگمی میان مشترکان، اعلام کرد از انتشار اطلاعیههای خاموشی خارج از مسیرهای رسمی اعلامشده جلوگیری خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، استعلام وضعیت خاموشیها از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن نیز در درگاههای رسمی شرکت امکانپذیر است و مشترکان میتوانند برای اطلاع از برنامه قطعیهای احتمالی، به این سامانهها مراجعه کنند.
نظر شما